老外也愛喊「胡了」　陸製自動麻將機海外銷量「大漲600％」

▲陸製自動麻將機海外銷量大漲600％。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

麻將是中國的國粹之一，許多民眾過年期間總會小賭怡情。但打麻將不是華人專利，近年越來越多外國人也迷上打麻將，大陸生產的自動麻將機更成為炙手可熱的商品，銷量激增了驚人的600％，甚至有工廠的訂單已經排到了今年五、六月份。

綜合陸媒報導，隨著春節成為全球性節日，全球約五分之一的人口都在以各種方式慶祝。與此同時，一批承載著濃郁「年味」和創新元素的中國年貨，也在海外市場上大放異彩，自動麻將機就是其中之一。

貴州松桃的一家玩具生產企業，一開年就迎來了許多海外的自動麻將機訂單。目前，工人們正卯足全力生產，趕製海外訂單。

貴州松桃某玩具企業業務經理石蹦表示，正安排人員趕製年前要出貨的3萬筆訂單。到目前為止，2025年訂單已經排到了五六月份。

更令人驚訝的是，大陸生產的自動麻將機在海外市場的火爆程度，銷量激增了超過600％。

此外，一些具有中國特色的手工藝品在海外電商平台也大受青睞。木雕、茶壺等手工藝品銷量年增近150％。娃娃機、扭蛋品類產品漲幅在100％以上。尤其是帶著「年味」的生肖「盲盒」，銷量也年增200％。

去年底，大陸申報的「春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐」在聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第19屆常會上通過評審，列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。

隨著海外傳播範圍的日趨擴大，春節已成為世界普遍接受、認同和欣賞的中華文化符號。至此，大陸共有44個項目列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄、名冊，總數居世界第一。

