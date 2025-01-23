　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

老外也愛喊「胡了」　陸製自動麻將機海外銷量「大漲600％」

▲▼打麻將的禁忌。（圖／CFP）

▲陸製自動麻將機海外銷量大漲600％。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

麻將是中國的國粹之一，許多民眾過年期間總會小賭怡情。但打麻將不是華人專利，近年越來越多外國人也迷上打麻將，大陸生產的自動麻將機更成為炙手可熱的商品，銷量激增了驚人的600％，甚至有工廠的訂單已經排到了今年五、六月份。

綜合陸媒報導，隨著春節成為全球性節日，全球約五分之一的人口都在以各種方式慶祝。與此同時，一批承載著濃郁「年味」和創新元素的中國年貨，也在海外市場上大放異彩，自動麻將機就是其中之一。

貴州松桃的一家玩具生產企業，一開年就迎來了許多海外的自動麻將機訂單。目前，工人們正卯足全力生產，趕製海外訂單。

貴州松桃某玩具企業業務經理石蹦表示，正安排人員趕製年前要出貨的3萬筆訂單。到目前為止，2025年訂單已經排到了五六月份。

更令人驚訝的是，大陸生產的自動麻將機在海外市場的火爆程度，銷量激增了超過600％。

此外，一些具有中國特色的手工藝品在海外電商平台也大受青睞。木雕、茶壺等手工藝品銷量年增近150％。娃娃機、扭蛋品類產品漲幅在100％以上。尤其是帶著「年味」的生肖「盲盒」，銷量也年增200％。

去年底，大陸申報的「春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐」在聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第19屆常會上通過評審，列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。

隨著海外傳播範圍的日趨擴大，春節已成為世界普遍接受、認同和欣賞的中華文化符號。至此，大陸共有44個項目列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄、名冊，總數居世界第一。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
李千娜罕見脫了！　「內衣外露」網驚：原來有料
文化預算大砍！　李遠激動哽咽：在野黨下毒手
春節適用！入境通關免稅酒門檻提高至1.5公升
劉寶傑掰了18年《關鍵時刻》！　請辭內幕曝光
快訊／小龍女32人名單發布　Yuri、菲菲加盟！
快訊／5億高中生夏男確定入獄！　賴母發聲：感謝法官還公道
南港LaLaport 3／20開幕！　7層樓、300家店吃好

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸推房地產白名單近1年　核貸規模達25兆元

老外也愛喊「胡了」　陸製自動麻將機海外銷量「大漲600％」

中國棋王柯潔決賽暴怒　起身飆罵裁判：我受夠了！

恐龍腳印超清晰！　四川西昌發現1億年前恐龍出沒

陸證監會：大門只會越開越大　支持各類外資參與A股市場

正妹主播爆紅「上台領獎」　本尊震驚全場！粉絲崩潰了

香港美國商會：中美關係今年惡化　成主要營商挑戰

年前連漲！陸金價已至3747元　他淨賺87萬仍嘆：後悔賣早了

人行前副行長：今年大陸經濟核心任務是完成結構轉型

陸首富鍾睒睒年會致詞講到低頭拭淚　自責農夫山泉爭議連累員工

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

小阿金逛累趴地睡著　被強制起床後又斷電 #黃金獵犬

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

鍾國又遭車太鉉造謠「年底當阿公」　難得請客...大家亂買害他噴2700元XD

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

蕭煌奇自Cue地獄哏　突往後轉：這裡有人嗎？

陸推房地產白名單近1年　核貸規模達25兆元

老外也愛喊「胡了」　陸製自動麻將機海外銷量「大漲600％」

中國棋王柯潔決賽暴怒　起身飆罵裁判：我受夠了！

恐龍腳印超清晰！　四川西昌發現1億年前恐龍出沒

陸證監會：大門只會越開越大　支持各類外資參與A股市場

正妹主播爆紅「上台領獎」　本尊震驚全場！粉絲崩潰了

香港美國商會：中美關係今年惡化　成主要營商挑戰

年前連漲！陸金價已至3747元　他淨賺87萬仍嘆：後悔賣早了

人行前副行長：今年大陸經濟核心任務是完成結構轉型

陸首富鍾睒睒年會致詞講到低頭拭淚　自責農夫山泉爭議連累員工

陸推房地產白名單近1年　核貸規模達25兆元

俄羅斯士兵「從屍袋爬出來」！走出太平間　警衛當場嚇暈

證交所對冠軍違反內部控制規定，處以20萬元違約金

邱鋒澤被粉絲抱怨敷衍「連婁峻碩也挨罵」！　發文道歉：上廁所不是藉口

慘！林書豪驚傳後大腿拉傷　確定進入球隊每日觀察名單

林右昌批藍白聯手刪凍預算　怒罵：荒腔走板！辜負民意期待

爆「手語翻譯」早已決標履約中　徐巧芯：3兆預算出不起71萬？

陳維祥冬盟挫折中找到轉機　春訓期待強化應變能力

柯佳嬿被問「坤達是媽寶嗎」全說了！　劉以豪大尺度自爆尿尿姿勢

德國幼兒園出遊遇襲！瘋男公園「揮刀亂砍」2死3傷　2歲童當場死

【笑容凍結】兒子開心拍照班導突然出現 他用手遮住眼不願面對XD

大陸熱門新聞

正妹主播爆紅「上台領獎」　本尊震驚全場！粉絲崩潰了

過年玩命拍法？小紅書流行用「爆竹炸麵粉」

把台灣送上談判桌？　陸「國師」鄭永年：中美可推「第四公報」

陸金價已至3747元　他淨賺87萬仍後悔

黑幫份子大街上遭亂刀砍死 港警大陣仗連日掃蕩娛樂場所

治風濕？動物園販售「虎尿」1瓶224元

罕見奇景！塔克拉瑪干沙漠變「雪海」

中國棋王柯潔暴怒　飆罵裁判：我受夠了！

麻辣火鍋的魅力！泰國遊客湧入重慶

2024年中國奢侈品銷售額估下滑近20%

22歲女做美甲感染HPV…致指緣「長菜花」

川普最快2月對中國「徵25%關稅」陸外交部回應

深圳首條海底隧道通車 截彎取直路程從半小時縮短為7分鐘

陸「人造太陽」　實現「億度千秒」紀錄

更多熱門

相關新聞

萬華棋牌社藏麻將賭場　警逮122賭客

萬華棋牌社藏麻將賭場　警逮122賭客

北市警局日前接獲線報，長沙街有棋牌社以合法掩護非法，提供場所供賭客使用，22日晚間9時許，北市警局督察室以及萬華分局前往查緝，逮捕4名現場負責員工、122名賭客，其中有賭客高齡86歲。

棋牌社轉型餐飲店頻被臨檢　警：憂死灰復燃

棋牌社轉型餐飲店頻被臨檢　警：憂死灰復燃

合歡山武嶺亭拍到「遊客打麻將」　警追是否涉賭

合歡山武嶺亭拍到「遊客打麻將」　警追是否涉賭

4遊客一早在武嶺「摸來摸去」　一看全笑翻

4遊客一早在武嶺「摸來摸去」　一看全笑翻

邊境牧羊犬打麻將　神邏輯狂胡牌

邊境牧羊犬打麻將　神邏輯狂胡牌

關鍵字：

麻將自動麻將機

讀者迴響

熱門新聞

徐乃麟FB開戰！

即／娃娃車接3歲童上學！才知他命喪火海

一家四口感冒　醫見不對勁「夾出鼻腔秘寶」爸媽驚恐

徐乃麟違停路邊開戰2警員

即／5億高中生夏男假結婚　二審仍判1年半

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

獨／重燃棒球夢！楊岱均擔任原鄉少棒教練

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

徐乃麟違停與2警開戰　他直擊「最後強勢開單」

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

「三振舞女神」傳5倍價被挖走　中職成啦啦隊MLB

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

恐跌破5℃！　強冷空氣直衝南下時間曝

更多

最夯影音

更多

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

小阿金逛累趴地睡著　被強制起床後又斷電 #黃金獵犬

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面