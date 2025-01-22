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社會 社會焦點 保障人權

萬華棋牌社藏麻將賭場　警逮122賭客最老86歲最小19歲

記者邱中岳／台北報導

北市警局日前接獲線報，長沙街有棋牌社以合法掩護非法，提供場所供賭客使用，22日晚間9時許，北市警局督察室以及萬華分局前往查緝，逮捕4名現場負責員工、122名賭客，其中有賭客高齡86歲。

萬華區長沙街一間合法棋牌社遭檢舉，提供麻將賭桌給賭客賭麻將，北市警局督察室會同萬華分局西門町派出所，22日晚間前往查緝，當場查獲賭客以及現場負責人、工作人員。

▲▼北市警方查獲麻將館，年紀最大賭客高齡86歲。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市警方查獲麻將館，年紀最大賭客高齡86歲。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，67歲的葉姓負責人以及3名員工均帶回派出所，另外還有122名賭客也依照涉維法裁處，當場查扣抽頭金7萬7200元、賭客賭資現金62萬1348、預備籌碼79萬1140、籌碼9萬6220、點鈔機1臺、監視器鏡頭4顆、麻將88副、牌尺162支、搬風骰42顆、骰子14顆等證物。

警方指出，該麻將賭場隱身於長沙街，位處西門町商圈邊緣，除鄰近聯外橋梁交通便利，更將相鄰2間建築物打通擴增場地，吸引大量賭客前往，為避免打草驚蛇，警方派員監控出入口。發現該麻將賭場內人聲鼎沸，立即調集多名警力執行查緝，全案經調查後將現場負責人以及工作人員依照刑法賭博罪嫌帶回移送偵辦。

▲▼北市警方查獲麻將館，年紀最大賭客高齡86歲。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方查扣7萬多元抽頭金，另外帶回122名賭客。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，現場122名賭客裡，年紀最大的賭客高齡86歲，跑來麻將棋牌社打發時間，年紀最輕的年僅19歲；警方呼籲，賭博是萬惡深淵，傾家蕩產者大有人在，警方將持續掃蕩不法行為，加強取締賭場，強勢打擊犯罪，共同打造安居樂業生活。

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