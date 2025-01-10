棋牌社轉型餐飲店「頻被臨檢」嘆難生存　警：憂死灰復燃

▲棋牌社轉型餐飲店前，去年八月曾有警方上門臨檢。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區一家合法棋牌社去年6月變更為餐飲店，8月卻仍提供麻將桌供人廝殺，警方將全案函報都發局開罰6萬元，轄區員警今年1月8日再度上門臨檢，不料業者po文喊苦「我就問轉行已經很辛苦了，留一條路給老百姓混口飯吃不行嗎？」，霧峰警方回應，新年年關將近，為預防再有不法情事，才前往臨檢，期能迫使業者守法。

業者在地方社群po文，「原本我們是一間合法棋牌社，後來因為建築法修法被迫不能營業，加上房租合約的關係，老闆決定轉餐飲，9月底重新開張，這期間警察不斷來臨檢，我們都有配合，直到我們反問警察為什麼一直來臨檢，他們回覆例行公事，有任何問題可以檢舉。」

▲棋牌社轉型餐飲店前，去年八月曾有警方上門臨檢。（圖／民眾提供，下同）

「我就想問問，哪一間火鍋店會一直臨檢？昨天更誇張，動用大批警員，搞得像抓現行犯一樣，連用餐的客人都需要拿身份證，誰還敢來用餐？轉行已經很辛苦了，留一條路給老百姓混口飯吃不行嗎？每個月房租7萬多，難道開過棋牌社就有污點不能轉型嗎？」

警方表示，該店家113年6月14日重新登記為「旺旺茶舍餐飲」，8月15日實施臨檢時，發現仍提供麻將桌及相關器具招攬不特定人把玩，有違反都市計畫法等違規事實，經函報都發局並經該局處以罰鍰6萬元，並勒令停止使用。

警方8月查出違法事實後，9、10、11月皆有編排1、2次不定時臨檢，未查有違法情事，因此12月未再前往臨檢，惟新年年關將近，分局為預防再有不法情事，才又在1月8日前往臨檢。