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大陸 大陸焦點 特派現場

恐龍腳印超清晰！　四川西昌發現1億年前恐龍出沒

▲▼四川西昌新發現的恐龍足跡化石。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

▲四川西昌新發現的恐龍足跡化石。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

西華師範大學地理科學學院科學考察團隊近日在四川涼山州西昌市開展地理考察時，在瀘山一處裸露的岩層面上，發現多個恐龍足跡化石。經初步判斷，此處恐龍活動時代應在距今1.25億至1.45億年，處於早白堊紀。這些化石成為了解恐龍生活習性和行為方式的重要線索。

綜合陸媒報導，西華師範大學地理科學學院團隊1月14日在西昌市瀘山附近進行地理考察時，偶然發現了一批恐龍足跡化石。這些足跡大約有44個，長度範圍在15公分至27公分之間，步幅均勻，形態清晰，初步判斷可能屬於獸腳類恐龍。

西華師範大學大小涼山乾旱河谷野外觀測研究站博士何雨栗表示，「這些恐龍足跡化石大約有44個，它們記錄了不同方向的行跡，我們推測可能有多隻恐龍在這裡活動。」

何雨栗指出，通過查閱已有文獻和實地調查，這些恐龍足跡主要保存於下白堊統小壩組地層，因此推測牠們生活的時代，大概在距今1.25億年至1.45億年之間。

▲▼四川西昌新發現的恐龍足跡化石。（圖／翻攝自紅星新聞）

考察團隊通過對這些足跡化石的研究，發現這些恐龍可能是一個或多個群體，在湖邊活動時留下的足跡。這些恐龍足跡化石部分保存狀況良好，但也有一些因受到地質構造和風化作用的影響，而遭到了不同程度的破壞。儘管如此，這些化石仍然提供了解恐龍生活習性和行為方式的重要線索。

此外，考察團隊還根據足跡的形態特徵，初步判斷這些恐龍可能屬於獸腳類恐龍，是一類食肉型恐龍。這一發現對於深入了解恐龍的分類和演化具有重要意義。

此前，涼山州昭覺縣、喜德縣都曾發現過恐龍足跡化石。針對此次發現，考察團隊表示，已與涼山州相關主管部門取得聯繫，接下來將共同加強對該處恐龍足跡化石的研究與保護工作。

▲▼四川西昌新發現的恐龍足跡化石。（圖／翻攝自紅星新聞）

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