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大陸 大陸焦點 特派現場

香港美國商會：中美關係今年惡化　成主要營商挑戰

▲▼香港。（圖／VCG）

▲香港。（圖／VCG）

記者陳冠宇／綜合報導

香港美國商會公布新一份商業前景調查，調查顯示，67％受訪會員認為中美關係未來一年會惡化，25％認為不變。更有70％受訪會員認為中美關係是今年主要營商挑戰，較去年增加12個百分點。

香港《明報》報導，調查同時顯示，85％受訪會員認為，港府應更聚焦營商議題、而非國家安全，有助改善港美關係，79％受訪者也認為，強化香港的獨特性、國際聯繫及界別法律上與大陸差異有助改善港美關係。

調查顯示，70％受訪會員認為中美關係是今年主要營商挑戰，較去年增加12個百分點。問及對在港營商較受影響的因素，48％受訪者認為是美國政府政策、43％認為是大陸中央政府政策，40％認為是港府。

受訪會員對香港法治有信心（包括十分有信心、有信心、信心一般）比例達83％，較去年及前年分別增加4個及10個百分點。七成受訪者稱，公司運作未受香港國安法負面影響。在三成回答有受影響的受訪者當中，42％回應有直接影響，較去年增加7個百分點；58％則說有間接影響。

展望未來3年，79％受訪者說無計劃將總部遷離香港，與去年78％差不多，回答計劃遷走比例較去年7％減至2％，回答不肯定則增加4個百分點，至19％。

香港美國商會在2024年11月中至今年1月向超過500間企業會員發放調查問卷，回應率為18％。
 

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