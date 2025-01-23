川普準備驅逐移民！墨西哥連夜趕蓋庇護所　專家：恐爆人道危機

▲墨西哥在邊境建造臨時避難所，準備接收被美國驅逐的非法移民。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普承諾在上任後展開史上最大規模移民驅逐行動，如今墨西哥當局正在邊境城市華雷斯（Ciudad Juarez）豎立大型臨時帳篷，準備接收被驅逐的墨西哥人。這些庇護所將提供食物、臨時住所、醫療服務，並協助申請身分證明文件，但移民倡導者對墨西哥是否具備處理如此龐大數量驅逐人口的能力表示擔憂，並警告可能引發人道危機。

據路透社報導，華雷斯的臨時庇護所是墨西哥政府「墨西哥擁抱你」（Mexico embraces you）計畫的一部分，這項計劃將在墨西哥北部9個城市建立接待中心，準備將美國驅逐的墨西哥人接回家。華雷斯市官員利孔（Enrique Licon）表示，當地的臨時庇護所可容納數千人，並預計幾日內完工。同時，政府也將組建車隊，將遣返者送回家鄉。

墨西哥智庫研究顯示，目前墨西哥約有500萬人非法居住在美國，其中有80萬人是因為原本的居住地發生犯罪集團衝突，而被迫離開家園。報導稱，川普矢言要在上任後大規模驅逐非法移民，但此舉可能需要耗上數年時間，不僅成本高昂，還可能加劇墨西哥邊境城市的擁擠和資源短缺。

儘管墨西哥政府承諾投入必要資源接收被遣返者，但移民倡導者對此表示懷疑，擔心墨西哥邊境城市的庇護中心不堪重負，從而引發人道危機。墨西哥邊境城市蒂華納（Tijuana）的移民事務主管佩雷斯（Jose Luis Perez）是該國少數幾個對墨西哥是否真的做好準備表示擔憂的官員之一。1月20日，他公開批評墨西哥接收準備不足，卻在數小時後遭解職，引發外界質疑。

截至目前為止，華雷斯的帳篷建設仍在緊張地進行，士兵在黑夜中搭建工業廚房，準備為遣返者提供膳食。專家指出，墨西哥經濟成長放緩和匯款大幅減少可能進一步對全國依賴移民收入的城鎮帶來嚴重衝擊。這場潛在的經濟和人道危機考驗著墨西哥如何應對來自美國的移民政策壓力。