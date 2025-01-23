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槍手闖學生餐廳連開多槍！美高中爆槍擊1死1傷　學生躲垃圾桶逃死

▲▼美國田納西州的安蒂奧克高中（Antioch High School）在當地22日上午發生槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲安蒂奧克高中22日爆發槍擊案後，眾人聚集在校門口。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國田納西州的安蒂奧克高中（Antioch High School）在當地22日上午發生槍擊案，17歲槍手韓德森（Solomon Henderson）在校內自助餐廳開槍，導致一名女學生不幸身亡，另一名學生受傷。槍手在犯案後舉槍自戕。

據CNN等外媒報導，這起槍擊案發生於22日上午11時09分。當時，就讀該校的韓德森持手槍來到校內自助餐廳，並向同學連續開槍，導致16歲女學生艾斯卡蘭特（Josselin Corea Escalante）中彈身亡、一名17歲男孩的手臂被子彈擦傷。另有一名男學生在驚慌中跌倒臉部受傷，但未中槍。2名受傷學生都已接受治療出院。

▲▼美國田納西州的安蒂奧克高中（Antioch High School）在當地22日上午發生槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲一名家長聽聞學校發生槍擊案後，立刻趕去接孩子，並在校門口蹲地祈禱。（圖／達志影像／美聯社）

一名目擊學生告訴媒體，他在事發當下機警地躲在了垃圾桶後，並從後門逃脫，才得以幸運逃死，「我看到有人中彈後倒臥在地上，他好像流了血，接著我和朋友們，還有後面的人，立刻蹲下然後從後門逃出去。」

安蒂奧克高中位於納什維爾（Nashville）的郊區，該校約有2000名9至12年級的學生，而這所高中也在案發後被關閉。報導稱，槍擊案發生時，校內共駐有有2名學校資源官（SRO，類似校警），但2人依舊未能及時阻止案件發生。警方表示，槍手在他們趕到現場前自轟身亡。

警方目前也正在調查這起槍擊案是否刻意針對艾斯卡蘭特，以及槍手的行兇動機。這起槍擊案引發了當地政界人士再度呼籲槍枝管制改革。田納西州民主黨眾議員瓊斯（Justin Jones）指出，槍支暴力的威脅已讓學生無法安心學習。他批評政治不作為導致悲劇一再重演，呼籲將學生生命置於槍支利益之上。

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