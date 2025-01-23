屏東內埔10大易肇事路口　屏科大前4處上榜...警加強勤務作為

▲內埔警分局持續加強勤務作為，以降低交通事故發生 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警局交通隊在去(113)年初統計公布，112年度內埔分局所轄四個鄉鎮最危險的前十大易肇事路口。其中在屏科大前的壽比路段，就有4處上榜，對學生及鄉親人身、財產安全造成危害，警力將持續加強勤務作為，將事故降到最低。

內埔警分局先公告周知該資訊，將各路口工程問題建議各路權機關，接續採精準式執法，各派出所也增加巡邏班次，提升見警率，並於易肇事時段(6至10時及16至20時)，加強取締「機車族群」交通違規，尤其是65歲以上長者；加強取締違規項目包含：無(閃光)號誌路口未停讓、酒駕、闖紅燈及未戴安全帽等，易造成嚴重交通事故的違規行為，期以降低交通事故發生。

經內埔警分局員警的努力，該十大易肇事路口前(112)年共發生180件交通事故，而去(113)年則降低為116件，共減少64件，尤其是在屏科大前的壽比路段，一共降低了30件，績效顯著。

今(114)年1月初，則發生了一件嚴重交通事故，分析其原因就是長者騎機車未戴好安全帽，另從無號誌路口騎車出巷口並左轉彎時，疏忽未注意右後方會有直行之車輛，不幸發生碰撞意外。

內埔警分局表示，要降低交通事故件數，單靠路權機關改善道路工程、警方交安宣導或取締重大交通違規，很難立即有顯著成效。要降低交通事故的最有效方法，是鄉親及用路人行經無(閃光)號誌路口要停讓、不超速、不闖紅燈，並戴好安全帽等。

內埔警分局長郭譯隆呼籲所有鄉親，尤其是65歲以上長者，騎機車經過無號誌或閃光號誌路口，一定要先暫停並左右擺頭察看，依路權優先順序通過，確保交通安全。