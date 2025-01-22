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大馬人妻陳屍轎車！　竟是丈夫聯合小三買凶殺人

▲▼ 大馬人妻陳屍轎車！　竟是丈夫聯合小三買凶殺人 。（圖／翻攝自中國報）

▲大馬人妻陳屍轎車，竟是丈夫買凶殺人 。（圖／翻攝自中國報）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名42歲華裔婦女2024年12月1日上午被發現陳屍在路邊的一輛轎車內，警方發現她的胸部、臉部以及手臂有多處被刺傷痕跡，判斷為遭人殺害。警方投入調查後發現，竟是她的丈夫聯合印裔外遇對象買凶殺人，目前丈夫、小三以及兇手皆已被逮，三人22日被控謀殺罪。

根據《中國報》報導，42歲死者2024年12月1日上午6時30分被發現死在一輛黑色轎車內。警方隨後在柔佛州新山淡杯及霹靂州實兆遠逮捕2名男子及1名女子，分別是31歲華裔蘇姓男子、48歲華裔黃姓男子以及45歲印裔女子。

根據調查，黃男是死者的丈夫，然而他卻與45歲印裔女子保持不正當的婚外情關係，疑似因此想要滅口妻子，於是兩人聯手買凶，找來31歲蘇男動手。警方同時也在一處住宅找到疑似是用於殺害死者的剪刀、一把手槍及48顆彈珠。

三人22日上午在大批特警的押送下，被帶往法庭審理。蘇男被指控在2024年12月1日凌晨12時50分殺害死者，違反刑事法典302條文（謀殺），一旦確認罪名，最重可被判處死刑，或30年以上40年以下有期徒刑，另加鞭刑12下以上。

此外，黃男和情婦同樣被指控相同謀殺罪名，在2024年12月1日凌晨約12時50分殺害死者。而黃男則另外被指控湮滅證據與非法擁有槍枝。

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