監院糾正錯失寶林採樣黃金期　北市：別開上帝視角「自傷公信力」

▲遠百信義A13寶林茶室於去年3月發生食物中毒案，導致6人不幸身亡。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

去年3月發生的台北市信義區遠東百貨信義A13「寶林茶室」食物中毒案，造成33人被害，其中6人不幸身亡；監察院22日通過糾正北市府，認為北市辦理寶林案的專業警覺性不足，錯失採樣黃金期，導致本案迄今仍未查獲病原菌來源。對此，台北市政府發言人殷瑋回應，監委不該開上帝視角，應本於專業進行判斷，而不是自傷公信力。

針對監察院22日糾正台北市政府辦理「寶林茶室」案的警覺性不足，殷瑋22日傍晚表示，監察委員不該開上帝視角，寶林案是台灣歷史上第一次邦克列酸造成食物中毒相關事件，正因為是第一次，當時全台灣還沒有醫院能進行通報、判斷出是食物中毒，而臨床所表現出來的症狀，也都不像是一般所見的代謝性酸中毒症狀。

殷瑋提及，當時連中央衛福部都說，一般來說食物中毒有噁心、嘔吐，以及腸胃道症狀，很難發展到肝衰竭等，真的跟一般案例不一樣，「我們認為監委應當本於食品安全專業及醫療實務進行判斷」。

殷瑋指出，監察委員這樣子的上帝視角，對於當初辛苦醫治病人的醫生、具有高度警覺性的醫院同仁，以及所有為此案日夜付出的台北市衛生局稽查員、第一線工作人員，都極其不公平，更何況如果不是衛生局進行生物及環境跡證採樣，到現在為止，都還沒有辦法把邦克列酸、寶林跟食物中毒連結起來，如今檢察官也根據這些證據起訴，事實昭然，清楚明確。

最後，殷瑋強調，任何政府機關，都應該本於事實發揮功能，而不是自傷公信力。