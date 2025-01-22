寶林茶室粿條害6死　監察院糾正北市府：錯失採樣黃金期

▲寶林茶室中毒案。（圖／台北地檢署提供）



記者杜冠霖／台北報導

台北素食餐廳寶林茶室6死24傷食安事件，衛福部調查死因與劇毒「邦克列酸」有關，北檢歷時10個月偵查終結，負責人黎仿軒、店長王順德、出國的廚師周日豪、代班的廚師胡清富，阮姓實習生，5人依《食安法》，《刑法》過失傷害、致死等罪起訴。監察院今（22日）指出，北市府辦理中毒案件專業警覺性不足，錯失採樣黃金期，肇致本案迄今仍未查獲病原菌來源，通過糾正臺北市政府。

2024年3月22日，呂姓男子到寶林茶室A13分店食用「馳名炒粿條」後，因腹痛、腹瀉等症狀就醫，經轉送台北馬偕急救不治，此時北部多個醫療診所傳出類似病例，通報疑為食安案件，台北市衛生局在24日前往寶林A13，取得環境樣本後，業者自主對餐廳內部連續2天進行清消後，衛生局取得菜刀等樣本，帶回做比對。

檢察官調查後，認為寶林實際負責人黎仿軒只顧著拓店、賺錢、省成本，輕忽餐飲業最重視的食品衛生安全，依過失致死等罪起訴求刑4年以上徒刑；代班廚師胡清富未注意食材保存，又未落實防止交叉汙染、先進先出等重要食安基本原則，供述態度不佳，具體求處4年2月徒刑；另正班廚師周日豪、內場服務生阮氏明英、A13店長王順德分別因未落實食材管理制度等原因，被一併提起公訴。

北市衛生局說明，由於在餐廳作業人員手部跡證檢出邦克列酸陽性，為本次檢調起訴關鍵證據，也確認寶林茶室最終責任，衛生局於調查期間查獲寶林茶室未投保產品責任險、查獲逾期食品、技術證照人員比率不符規定等，已累計加重裁罰新台幣達406萬元罰鍰。

監察院今發布新聞稿指出，臺北市政府辦理寶林茶室食品中毒案件，專業警覺性不足，錯失採樣黃金期，肇致本案迄今仍未查獲病原菌來源，監察院通過糾正臺北市政府，監委王幼玲、張菊芳、田秋堇訂於今(22)日16時，在２樓簡報室召開記者會。