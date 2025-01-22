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玩壞車窗卡死！父「狂捶安全座椅」男童爆哭　超劣畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

臉書「和美幫幫」今(22日)下午有網友匿名PO出影片，一名身穿白T爸爸，將年幼的兒子放在後座安全座椅上，疑似車窗卡死，無法完全關上，把氣出在兒子身上，用手朝車內座椅連揮了12拳，邊打邊罵「那麼皮阿」、「不是叫你不可以」，幼兒嚇得尖叫爆哭，網友怒轟「車窗壞了為何要罵小孩出氣」，警方已調閱監視器掌握男子身分，將通知他到案說明。

▲彰化和美有爸爸因車窗卡住遷怒車內小兒。（圖／翻攝自Facebook／和美幫幫）

▲彰化和美有爸爸因車窗卡住遷怒車內小幼兒。（圖／翻攝自Facebook／和美幫幫）

原PO說「太可怕了」，只想知道車上孩子還好嗎，他表示今天上午約11時26分，當時停好車正要買東西，突然聽到小嬰兒很大聲的哭聲，轉頭一看才看到男子動手，「下手好重」，很擔心小孩的狀況。

從影片中可以看到，男子將車停在一間超商外，後座大門打開，後座則有一名小男生坐在安全座椅上，後座大門車窗疑似被小孩掰壞，卡死動不了，男子氣得朝車內安全座椅不斷的拍打，先揮了5拳邊罵「那麼皮阿」、「不是叫你不可以」…，接著又焦急的想將車窗徒手拉上，仍無法動彈，又連揮了7拳，坐在安全座椅的幼兒也跟著大力晃動，嚇得尖叫爆哭。

和美警方表示，中寮派出所看到PO文後，已主動前往現地調閱監視器，已查出該自小客車車號，通知他到案說明，也確認坐在後座的就是男子的兒子。社會處指出，該影片男子行為已涉及違反兒權法第49條之行為，已積極介入了解，將會先行確認兒少受照顧狀況及安全，對於行為人亦會依法進行相關裁處。

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