天空一片灰茫茫　全國最髒！彰化空污紅通通AQI飆162

▲彰化空污指數飆高為紅色警戒。（圖／翻攝自空品監測網）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣今日天空壟罩在一片灰茫茫當中，即使戴上口罩，依然感受到空氣嚴重不佳，環保局表示，彰化受到偏東風影響，空氣品質由橘飆升到紅，員林市空氣品質指標（AQI）飆升至162，彰化市也達到156，均為紅色警示，必須等到明日空氣才會好轉，要求中火及麥寮電廠降載，以減緩中部空氣品質惡化。

環保局表示，今（1/22）日天氣型態為高壓迴流，環境風場轉為偏東風，且伴隨殘留於海上之境外污染物移入，迎風面及背風側，受境外污染物移入及背風側擴散條件不佳影響，而發生污染物濃度偏高現象，中部空品區為「橘色提醒」至「紅色警示」等級。

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▲彰化空污指數飆高為紅色警戒。（圖／彰化縣環保局提供）

因應空品不良，環保局已啟動緊急應變機制，通知縣內前74大公私場所執行空污自主管理，以及通知廟宇配合環保祭祀作為、營建工地加強空污防制，派稽查員抽查公私場所防制設備，鎖定露燃熱區，加強取締露天燃燒及高污染車輛（烏賊車），於重要路口進行車輛怠速稽查，以減緩空氣品質進一步惡化。

▲彰化縣環保局實施空污監測。（圖／彰化縣環保局提供）

環保局指出，彰化縣透過中台灣區域治理平台與鄰近縣市共同管制主要空氣污染來源，要求臺中火力發電廠及麥寮電廠啟動相關空品不良應變作為，已降載4,000MW（含歲檢修），減緩中部空氣品質惡化，預計明（1/23）日空品好轉，提醒縣民減少戶外劇烈活動，外出做好自身健康防護。

▲彰化縣環保局實施空污監測。（圖／彰化縣環保局提供）