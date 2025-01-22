賣方偽造大閘蟹輸入許可 　知名海鮮直播主「福哥」也受害

▲大閘蟹來源造假，福哥嚴選海產受害。（示意資料圖／食藥署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

知名海鮮直播主福哥(丟爸)嚴選海產，3年前其兒子李男向羅男訂了2498隻進口大閘蟹共34萬餘元，直播拍賣銷售一空，卻遭踢爆來源造假，檢方獲報偵查，羅男坦承是上網下載類似許可文件，只因不能透露上游供應商，彰化地檢署近日偵查終結，將羅男依利用加重詐欺取財罪、偽造公文書等罪嫌起訴。

起訴書指出，李男於2022年11月14日直播販賣大閘蟹，直播前10天向羅男訂購2498隻大閘蟹（總重266.4公斤）、34萬992元，為了符合相關法規及消費者權益，要求羅男需附上衛福部食藥署檢驗合格及輸入許可通知書。

直播中有民眾發現羅男提供的許可通知號碼與申請內容不符，懷疑文件造假，遂向彰化縣衛生局檢舉，檢方隨即展開調查，李男確實匯款給上游供應商，但上游供應商有進口證明，只因為羅男不想讓李男知道供應商是誰，自行從網路下載類似許可文件給李男，加註記「『同意授權福哥使用』，若有任何侵權行為，將保留法律追訴權」。

檢方經過偵查後指出，羅男明知李男為網路直播主要販售大閘蟹，需要提供相關證明文件，卻刻意隱瞞進貨來源並提供偽造文件，讓民眾誤以為是該公司自大陸合法進口，不僅損害消費者權益，更嚴重影響食品安全。經比對出貨單、應收帳款明細及對帳單等證明資料，李男確實匯款給上游供應商34萬992元，因此認定羅男其行為已涉刑法利用加重詐欺取財罪及偽造公文書等罪嫌，依法提起公訴，34萬992元沒收。