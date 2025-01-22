黃昏之戀誤踩烏克蘭軍官愛情陷阱　76歲嬤慘淪詐團車手被捕

▲▼警方逮捕出面取款的吳姓老婦（黃衣者）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名吳姓獨居婦人（76歲）在網路上認識一名「烏克蘭軍官」墜入情網，她誤信軍官的甜言蜜語，出面去幫軍官領取一筆款項，不料竟是高雄湖內警方出面將她逮捕，原來她被詐騙集團利用成為取款的車手，警方雖然同情她的遭遇，但仍依法將她移送。

高雄市警察局湖內分局茄萣分駐所15日接獲一名48歲婦人報案，指稱疑似遭遇詐騙，並請求警方協助。警方發現詐騙集團仍在與被害人聯繫，迅速成立專案小組展開調查，並於17日晚上8時許，成功在茄萣區逮捕一名吳姓車手（女，76歲）。

警方調查，詐騙集團利用社群平台Facebook設立假帳號，主動搭訕被害人，隨後誘導其轉移至通訊軟體LINE進行聯繫。該集團以美國郵寄包裹為由，謊稱包裹被海關扣留，要求被害人支付稅金12萬餘元。被害人付款後，又被要求支付高達77萬餘元的索賠證明費用，這時她才驚覺受騙，立即前往茄萣分駐所報案。

警方在受理案件時發現詐騙集團尚未察覺被害人已報警，隨即展開布署，誘導詐騙集團派員至茄萣區收取款項。專案小組於茄萣區濱海路一段附近埋伏，成功在車手與被害人接觸的瞬間，迅速將其逮捕歸案。

警方調查，獨居的吳姓婦人日前在網路上認識一位「烏克蘭軍官」，軍官對她噓寒問暖，讓她墜入愛河，而軍官誆稱他因為戰爭需要經費，所以請吳婦出面幫他領取一筆款項，被愛情沖昏頭的吳婦不疑有他，搭計程車去「取款」，沒想到自己竟成為詐團的車手，警方在訊後將她移送橋頭地檢署偵辦。