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北韓兵上戰場前「不知要和誰打仗」　100人莫名被貨船載到俄國

▲▼北韓戰俘爆：到俄國前根本不知要和誰打仗。（圖／澤倫斯基X）

▲受傷的北韓戰俘直言，抵達俄國前根本不知道是要和誰打仗。（圖／澤倫斯基X）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭軍方近日俘虜數名被派往俄羅斯作戰的北韓士兵，然而根據烏克蘭總統澤倫斯基公開的最新影片，被俘士兵在接受調查時直言，自己在抵達俄羅斯之前，根本不知道要參加什麼戰爭，甚至不知道要和誰作戰，就這樣被推上前線。

根據烏克蘭總統澤倫斯基20日在社群媒體上發布的影片，一名被俘的北韓士兵躺在床上接受烏克蘭安全局的訊問。當地媒體報導指出，該名士兵隸屬於偵察部隊，與超過100名北韓士兵一同搭乘貨船從北韓前往俄羅斯。

他接受調查時表示，雖然有部分士兵接受了俄羅斯軍事裝備的訓練，但他本人並未參與此類訓練。他指出，自己是在17歲時被徵召入伍，然而在抵達俄羅斯之前，他完全不知自己將參與何種戰爭，也不知道對手是誰，要和誰作戰。

烏克蘭情報機構透露，俄羅斯已部署約1.2萬名北韓士兵至戰場，其中已有超過400人喪生。烏克蘭軍方進一步分析指出，北韓最終可能派遣多達15萬名士兵參與此次戰爭。

烏克蘭安全局日前才宣布，在俄羅斯西部庫斯克地區成功俘虜2名北韓士兵。烏克蘭當局將其送往基輔後，對兩人展開審問，但是因為兩人皆不諳英文、俄文以及烏克蘭文，因此由南韓國情院提供支援，由南韓籍翻譯人員協助調查。然而根據調查，兩人聲稱，一開始根本不知道是要來俄羅斯參戰，以為只是要來參加軍事訓練，沒想到卻被騙來前線作戰。

 
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