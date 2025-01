北韓兵上戰場前「不知要和誰打仗」　100人莫名被貨船載到俄國

▲受傷的北韓戰俘直言,抵達俄國前根本不知道是要和誰打仗。(圖/澤倫斯基X)



記者王佩翊/編譯

烏克蘭軍方近日俘虜數名被派往俄羅斯作戰的北韓士兵,然而根據烏克蘭總統澤倫斯基公開的最新影片,被俘士兵在接受調查時直言,自己在抵達俄羅斯之前,根本不知道要參加什麼戰爭,甚至不知道要和誰作戰,就這樣被推上前線。

根據烏克蘭總統澤倫斯基20日在社群媒體上發布的影片,一名被俘的北韓士兵躺在床上接受烏克蘭安全局的訊問。當地媒體報導指出,該名士兵隸屬於偵察部隊,與超過100名北韓士兵一同搭乘貨船從北韓前往俄羅斯。

他接受調查時表示,雖然有部分士兵接受了俄羅斯軍事裝備的訓練,但他本人並未參與此類訓練。他指出,自己是在17歲時被徵召入伍,然而在抵達俄羅斯之前,他完全不知自己將參與何種戰爭,也不知道對手是誰,要和誰作戰。

