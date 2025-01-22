嘉市警春節交通重要路口疏導　加強酒駕取締

▲▼嘉義市 114年春節假期交通疏導，將自1月25日起至2月2日為期9天。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



114年農曆春節連續假期自114年1月25日起至2月2日（初五）止為期9天，預估春節連續假期期間將有返鄉或旅遊人(車)潮湧入，為避免市區重要路段出現驟增人(車)潮，影響用路人行車秩序，嘉市警一分局於轄區中山路、文化路、林森西路、博愛路、北港路、火車站前站、後站、噴水圓環等重要路段(口)實施交通疏導措施。

另中山路噴水圓環周遭、文化夜市附近及文化路秀泰影城、垂楊路新光三越、遠東百貨商圈附近停車場亦會加強巡邏，全力維護春節連續假期的交通順暢與安全。在此呼籲民眾下載「愛嘉義APP」，即時掌握公車動態、停車場車位等資訊，讓春節連假假期行車更有效率。



114年農曆春節將屆，民眾採買年貨，屆時傳統市場也將湧入大批採買人潮，嘉市警一分局轄內永和、北興兩大市場自1月24日起至1月28日(除夕)止，將加派警力執行為期5天市場交通疏導專案勤務，時間為1月31日(初三)與2月1日(初四)13時至18時，在嘉義交流道實施北上匝道高乘載管制，

另有關大客車、計程車(含空車)、持有身心障礙證明、孕婦證明之小型車(駕駛或乘客)及乘載3人(含)以上(含駕駛及小孩)小型車得不受管制，呼籲民眾上路前，請先確認實施路段及時段，提早規劃替代道路。



該分局統計今年1月迄今共取締酒駕19件，顯見駕駛人仍存僥倖心態，不惜以身觸法，然在春節期間，民眾餐敘飲酒機會大增，酒後駕車的機率大為提高，故本分局執法無假期，酒駕零容忍，採取不定時、機動式取締酒後駕車行為，針對民眾易飲酒的場所加強巡邏，展現警方防制酒駕的積極作為。



嘉義市政府警察局第一分局分局長吳正文呼籲民眾遵守交通規則，有安全駕駛觀念，勿有酒後駕車行為，春節連續假期期間本分局嚴正執法，嚴防酒駕交通事故發生，維護民眾生命安全，確保人人開心出門、平安到家，共同打造嘉義市朝向「全齡共享 世代宜居」城市願景，嘉義市政府警察局第一分局關心您。