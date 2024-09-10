領千萬要「買房」　嘉義市警銀連線攔下民眾辛苦錢

▲嘉市警第一分局警銀連線，避免民眾陷於詐騙 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉市警第一分局與轄內金融機構建立良好關係，除了定期向金融機構宣導相關防詐訊息、更新詐騙手法外，若有民眾臨櫃辦理提(匯)款業務，經行員關懷提問發現疑似遭詐騙，會立即通報警方前往關心及協助。該分局113年5月份起推動金融機構即時通報群組，自6月份正式實施迄今已成功攔阻78件詐騙案，至今已為嘉義市民攔阻共計新臺幣5454.1萬元。

現今市場房地產投資熱潮興起，歹徒利用此類房產投資標的誆騙民眾案件頻傳，嘉義市警局第一分局於8月中旬接獲轄內元大銀行南嘉義分行通報，一位林姓民眾向銀行櫃檯稱欲購買房屋，要臨櫃提領新臺幣1,000萬元，經行員關懷提問發現民眾除無法提供相關購屋明細，更對相關細節吱唔其詞，行員驚覺該民眾可能遭詐騙，立即向警方通報協助。

巡邏員警到場耐心向林民勸說多時，林民始驚覺遭詐騙，在元大銀行南嘉義分行主管、行員與警方一同努力下，成功攔阻民眾遭詐騙新臺幣1,000萬元。警方再次呼籲民眾，切勿依照他人指示提(領)匯款，銀行臨櫃辦理業務時，也請耐心聆聽行員的關懷宣導，多留一分心，才不會落入歹徒的陷阱中。

嘉義市政府警察局第一分局分局長吳正文提醒民眾，「網路投資詐騙多，面交現金萬萬不通!」，請民眾投資時必須多次查證，勿輕信他人指示操作，在面對金融機構關心也請保持理性與耐性，以防止遭詐騙！