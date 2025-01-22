母帶2月大女兒給爸媽看「車禍雙亡」溫馨合照曝　缺錢難下葬

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大林鎮中興路20日下午發生汽機車碰撞車禍，一名36歲年輕母親騎乘機車，載著2個月大女嬰返家探視父母時，疑似為閃路旁施工工地，不慎與對向貨車擦撞導致母女雙亡，徒留失去家庭重心的邱姓丈夫，由於因家中經濟困難，女方家屬22日透過當地里長張啟君向各界求援，希望可以協助讓小母女安心下葬，公所事發後也啟動急難救助，希望幫助家屬度過難關。

▲▼ 嘉義大林日前發生汽機車車禍，年輕媽媽與剛出生兩個月的女兒送醫後不治 。（圖／家屬提供）

▲嘉義大林雙亡母女車禍現場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣大林鎮20日發生一起母女雙亡車禍！36歲蕭姓女子騎車載著才2個月大的女兒行經中興路時，卻與對向吊車發生碰撞，女騎士與女嬰雙雙倒地，當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救仍宣告不治。據蕭女家屬表示，蕭女當天帶著剛出生的女兒回娘家給父母、親戚看小孩，離開後要去買東西吃，不料卻遭逢意外，一家人就此天人永隔。

▲嘉義大林母女雙亡喪葬費成為缺口 。（圖／家屬提供）

里長張啟君告訴《ETtoday新聞雲》，小夫妻兩人在沒有家人幫忙下，在附近大埔美工業區食品工廠打工，支付相關生活費用後所剩無幾，太太更因剛懷孕產子相關支出大，在家休育嬰假也沒有收入，卻因突來事故，讓丈夫根本無力支付殮葬相關後事費用，導致生活產生困境。

蕭女姊姊也說，小倆口自力更生沒有家裡的支援，好不容易迎接新生命的到來，卻突然母女雙亡，家人雖然介入協助，但能力實在有限，希望社會各界給予協助。

大林鎮公所表示，事情發生後隨即由社會課深入了解中，並表示如果死者為設籍大林鎮之鎮民，符合申請規定者，會有意外死亡慰問金10萬元，喪葬慰問金1萬元；此外，公所會視其家庭狀況，針對主要家計負擔者啟動急難救助專案。