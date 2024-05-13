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獨／花蓮受虐女童走了！7萬喪葬費湊不齊　政大校友募款助安葬

▲親友無力辦理女童後事，連7萬喪葬費也湊不齊，靠募款才走完最後一程。（圖／角兒愛心公益協會提供）

▲女童親友無力負擔7萬喪葬費，供桌上也僅有簡單的餅乾水果。（圖／角兒愛心公益協會提供）

記者楊惠琪／台北報導

花蓮縣光復鄉上月有1歲4個月大的女童遭生母和同居男友虐待毆打送醫，經過9天搶救仍宣告不治。因生母收押、親友無力辦後事，慈善團體幫忙募款，卻因花蓮震災募款不易，直到出殯前一天仍湊不齊7萬餘元喪葬費，後來在政大法律系在職專班校友會資助下，才讓女童順利走完人生最後一程。

這起虐童案發生在上月20日，才1歲4個月的女童，因頭部及腦部重創失去意識、沒有呼吸送醫急救。檢警調查，女童生母和同居男友因女童哭鬧，涉嫌用力掌摑臉部，涉犯《兒少法》與殺人未遂等罪嫌，向法院聲押禁見獲准。但女童在搶救9天後，在4月29日身亡，體內甚至被檢出毒品安非他命。

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花蓮縣角兒愛心公益協會理事長姜宜婷表示，女童因生母已經收押，生父無業、親友也無力辦後事，由協會幫忙募集喪葬費，但因花蓮強震至今餘震不斷，募款相當困難，公部門資源也有限，直到5月5日女童告別式前一天，仍湊不齊7萬多元的喪葬費，後來一名協會志工、也是政大法律系在職專班校友在群組發起募款，才讓女童最後一程走得圓滿。

姜宜婷說，女童還有一個3歲大的哥哥，因為長期遭家暴，今年2月由社會處安置，未來將由姑姑照顧，但因姑姑家境也不寬裕，還有自家小孩要撫養，協會已將女童喪葬費的結餘款全數提供女童哥哥的教養費，也允諾持續照顧女童哥哥，希望能募集更多善款，幫助女童哥哥順利長大。

一名政大法律系在職專班校友在角兒愛心公益協會擔任志工，得知女童親友無力辦後事，在校友會發動募款。參與募款的校友藍先生表示，校友會成員多來自司法領域，原本就關注弱勢，得知女童受虐致死，甚至連喪葬費都沒著落，當然義無反顧發動募款，除了女童的喪葬費，也希望可以募集更多善款，幫助女童的3歲哥哥平安健康長大。

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