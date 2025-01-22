大咖歌手御用薩克斯風爆偷吃　她嬌喊「兩腿張開等你」鹹濕對話曝

▲女歌手偷吃演奏家挨告，要賠正宮30萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新北報導

林男是翁姓知名作曲大師的得意門生，也是知名演奏家，經常擔任超大咖歌手演唱會御用薩克斯風首席，卻被正宮抓包長期出軌駐唱女歌手，兩人除互傳許多嫌濕對話，還將性愛過程拍下，正宮憤而將小三告上法院。新北地院審理，判小三侵害配偶權，要賠償30萬元。

正宮指出，她和林男結婚39年，婚後育有3名子女，林男經營一家音樂餐廳，他除了自己會上台親自演奏，也會邀請其他有名的演奏家、歌手擔任嘉賓，沒想到林男竟偷吃其中一位長期合作的駐唱女歌手小美(化名)。

正宮表示，她當時為了支持林男事業，在餐廳擔任服務生，小美看到她也會喊一聲「老闆娘」。後來林男的餐廳倒閉，仍和小美一同承包晚會、喜宴等音樂演奏，加上小美在2019年9月接手某音樂會館，林男更是每個禮拜去現場演奏5晚，且開始以工作、泥醉為由不回家。而她原本也沒起疑心，直到兒子和孫女於2022年一同使用林男淘汰的手機看影片時，發現不斷跳出小三臉書訊息說「老公、下面很大」，兒子和媳婦因而發現林男偷吃，忍到隔年3月年才將此事告訴她。

正宮又拿出林男和小美的鹹濕訊息，包含兩人從2021年起就互稱「老公」、「老婆」，小美更傳送「每次都好歡你吸我的乳頭，而且要用力吸…我下面會流好多…性虐待…我要全部吞下去…我一輩子的男人」、「我真的想讓你習慣X在裡面」、「你今天不去調音響啊…你隨時來調，我把大腿張開給你調」、「兩腿張開等你」、「一直在看我個兩個人的A片，因為你的○很粗含起來很舒服」、「好愛你，我一定要錄我們做愛的全程記錄」、「想到我的B味你就會○遺了」等等。

正宮表示，她原本希望小美和林男分手，小美卻得寸進尺，多次向林男表示「你不准和老婆發生親密關係，假如和老婆發生關係，就不要來找我」、「老婆一叫就回家、廢物、電話連環吹(催)怎麼做愛」、「你現在唯一的方法就是終止夫妻關係」，隨意踐踏她的尊嚴，而林男得知小美被起訴，兒子和媳媳還會出庭作證，還恐嚇她得在一周內撤告，否則就要對他們3人提起公訴，更證明林男和小美有不正常往來，她要提告對小美求償80萬元。

全案審理時，小美否認和林男有發生任何性行為，她表示就算有，兩人也已認識數10年，等於數10年前就發生，已超過追訴時效。至於對話只是因為兩人相熟，才會有這些大膽、開玩笑的言論。

不過林男的兒子也作證，早在2013年就看到小三和父親互說「很愛你」的訊息，原本以為是工作上的互相調侃，直到2022年又陸續看到兩人的露骨訊息，才確定父親出軌。

法官審理，勘驗訊息、林男舔乳的影片後，認為兩人至少從2024年2月起至6月22日間有交往、約會、親密互動等，更多次發生性行為，判小美侵害配偶權，應賠償30萬元。可上訴。