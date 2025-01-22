　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大咖歌手御用薩克斯風爆偷吃　她嬌喊「兩腿張開等你」鹹濕對話曝

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女歌手偷吃演奏家挨告，要賠正宮30萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新北報導

林男是翁姓知名作曲大師的得意門生，也是知名演奏家，經常擔任超大咖歌手演唱會御用薩克斯風首席，卻被正宮抓包長期出軌駐唱女歌手，兩人除互傳許多嫌濕對話，還將性愛過程拍下，正宮憤而將小三告上法院。新北地院審理，判小三侵害配偶權，要賠償30萬元。

正宮指出，她和林男結婚39年，婚後育有3名子女，林男經營一家音樂餐廳，他除了自己會上台親自演奏，也會邀請其他有名的演奏家、歌手擔任嘉賓，沒想到林男竟偷吃其中一位長期合作的駐唱女歌手小美(化名)。

正宮表示，她當時為了支持林男事業，在餐廳擔任服務生，小美看到她也會喊一聲「老闆娘」。後來林男的餐廳倒閉，仍和小美一同承包晚會、喜宴等音樂演奏，加上小美在2019年9月接手某音樂會館，林男更是每個禮拜去現場演奏5晚，且開始以工作、泥醉為由不回家。而她原本也沒起疑心，直到兒子和孫女於2022年一同使用林男淘汰的手機看影片時，發現不斷跳出小三臉書訊息說「老公、下面很大」，兒子和媳婦因而發現林男偷吃，忍到隔年3月年才將此事告訴她。

正宮又拿出林男和小美的鹹濕訊息，包含兩人從2021年起就互稱「老公」、「老婆」，小美更傳送「每次都好歡你吸我的乳頭，而且要用力吸…我下面會流好多…性虐待…我要全部吞下去…我一輩子的男人」、「我真的想讓你習慣X在裡面」、「你今天不去調音響啊…你隨時來調，我把大腿張開給你調」、「兩腿張開等你」、「一直在看我個兩個人的A片，因為你的○很粗含起來很舒服」、「好愛你，我一定要錄我們做愛的全程記錄」、「想到我的B味你就會○遺了」等等。

正宮表示，她原本希望小美和林男分手，小美卻得寸進尺，多次向林男表示「你不准和老婆發生親密關係，假如和老婆發生關係，就不要來找我」、「老婆一叫就回家、廢物、電話連環吹(催)怎麼做愛」、「你現在唯一的方法就是終止夫妻關係」，隨意踐踏她的尊嚴，而林男得知小美被起訴，兒子和媳媳還會出庭作證，還恐嚇她得在一周內撤告，否則就要對他們3人提起公訴，更證明林男和小美有不正常往來，她要提告對小美求償80萬元。

全案審理時，小美否認和林男有發生任何性行為，她表示就算有，兩人也已認識數10年，等於數10年前就發生，已超過追訴時效。至於對話只是因為兩人相熟，才會有這些大膽、開玩笑的言論。

不過林男的兒子也作證，早在2013年就看到小三和父親互說「很愛你」的訊息，原本以為是工作上的互相調侃，直到2022年又陸續看到兩人的露骨訊息，才確定父親出軌。

法官審理，勘驗訊息、林男舔乳的影片後，認為兩人至少從2024年2月起至6月22日間有交往、約會、親密互動等，更多次發生性行為，判小美侵害配偶權，應賠償30萬元。可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
林秉樞一度休克　病因可能與這食物有關
25歲AV女優爆不倫！　開房「已婚職棒投手」
快訊／台中工人墜落　「卡鷹架」死亡
《夜市王》出包！南機場蚵嗲老闆「爐具全被換」：炸10個破9個
快訊／台南又震！12:00規模4.0　7縣市有感
葉元之直播機密預算審查　柯建銘：犯罪事實明確「他關定了」
快訊／林秉樞父喊「99.9%救不活」　北所聲明曝現況
心跳停止5分鐘才救回！求讓林秉樞送醫遭拒　父嘆：人在他手上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林秉樞去年12／18緊急送醫一度休克　病因可能與這食物有關

大衛雕像震碎「2壯漢搬不動1隻手」居民崩潰　白玉石只能鋪路

快訊／台中工安意外！　工人「3F摔卡2F鷹架」明顯死亡

中壢地下道二次車禍釀5連撞！騎士慘遭夾擊多處骨折送醫

他撿到150元帽子沒還　1原因「被判有罪但免刑」

林秉樞父喊「99.9%救不活」！北所聲明曝現況：意識清楚、病情穩定

心跳停止5分鐘才救回！求北所讓林秉樞送醫遭拒　父嘆：人在他手上

送酒店妹回家卻轉進摩鐵　惡狼不顧求情硬上！辯「合意」判4年半

快訊／基隆民宅5樓狂冒濃煙！　消防15車31人急灌救

三立前主播幫老闆進口動物「灌水1.2億賺價差」　獲判無罪定讞

女兒半夜醒來「沒看見爸爸」　以為他變成床邊玩偶崩潰大哭

【尾牙突被拱上台唱歌】同事們應援燈海+打賞秒 變個人演唱會

【剛出生就很會表情管理】寶寶一聽要見媽媽秒開啟「營業模式」

嘉義6.4地震來襲室友秒驚醒　見她嚇哭護頭緊抱安慰Man爆

【6.4強震】高雄承億酒店　「空中海嘯」畫面曝

【泰格與雪兒】J人跟P人出國

規模6.4強震搖晃35秒　阿里山突冒「一束光」陷入黑暗

【嘉義6.4強震】室友驚醒一把抱住嚇壞的她！懷中安慰man爆

規模6.4強震全台狂搖！ #阿里山 「突冒一束閃光」陷入黑暗

張員瑛會想結婚嗎？　她羞回：看緣分

林秉樞去年12／18緊急送醫一度休克　病因可能與這食物有關

大衛雕像震碎「2壯漢搬不動1隻手」居民崩潰　白玉石只能鋪路

快訊／台中工安意外！　工人「3F摔卡2F鷹架」明顯死亡

中壢地下道二次車禍釀5連撞！騎士慘遭夾擊多處骨折送醫

他撿到150元帽子沒還　1原因「被判有罪但免刑」

林秉樞父喊「99.9%救不活」！北所聲明曝現況：意識清楚、病情穩定

心跳停止5分鐘才救回！求北所讓林秉樞送醫遭拒　父嘆：人在他手上

送酒店妹回家卻轉進摩鐵　惡狼不顧求情硬上！辯「合意」判4年半

快訊／基隆民宅5樓狂冒濃煙！　消防15車31人急灌救

三立前主播幫老闆進口動物「灌水1.2億賺價差」　獲判無罪定讞

美第一夫人舞會禮服被讚爆　川普最美千金復刻奧黛麗赫本穿搭

美國「出生公民權」是什麼？　一篇看懂川普是否有權推翻

林秉樞去年12／18緊急送醫一度休克　病因可能與這食物有關

林秉樞病危裝葉克膜！醫曝「2大可能原因」：他是高風險群

女律師約炮4寶爸！遭無套性侵+性愛直播　全程1千人在線觀看

佳娜搭經濟艙腳麻痛哭！婚後為金錢吵架　爆氣噴祖雄：沒錢為什麼讓我懷孕

陸男子利用無人機考駕照作弊　戴微型耳機「報路」即時「教學」

林秉樞「葉克膜搶救」曾有洗腎病史　醫揭2大危險併發症

Tizzy Bac惠婷想挑戰八點檔！　放話「想和苗可麗合作」

勞動部預算確定遭砍7500萬　產檢假、勞保經費等影響千萬勞工

狗媽媽叼凍僵寶寶到獸醫院求助　醫生測得微弱心跳緊急搶救！

社會熱門新聞

即／林秉樞病危！父忍痛簽下放棄急救

大火吞新莊豪宅工地　居民聞惡臭

林秉樞病危！父曝「難救活」控北所：未及時送醫

林秉樞暴打高嘉瑜入獄！傳病危「葉克膜搶救」　監所回應了

即／花監北檢銜接通報作業待確！鈕承澤回家過年無望

年薪300萬不動產銷售　遭嬌妻戴綠帽

IDF教官突進油門　女士官長吸入慘死

空拍機畫面曝！新莊豪宅建案燒成火把

80kg暴增134kg！林秉樞父心痛曝兒病程「一度死了」

女大生墜15米邊坡嚇壞：方向盤怪怪的

汐止惡男將前妻禁臠化　三度痛毆硬上

6.4強震　外籍看護「緊抱阿嬤」肉身保護！畫面太感人

林秉樞父喊「99.9%救不活」！　北所聲明曝現況

鈕承澤「性侵」今天出獄！　免戴電子腳鐐

更多熱門

相關新聞

車禍現場莫名多1女　妻抓包夫外遇2年

車禍現場莫名多1女　妻抓包夫外遇2年

一名人妻控訴，丈夫阿德（化名）自2022年起經常晚歸，直到2023年6月間發生車禍，丈夫車上居然還有另一名女乘客小花（化名），她這才知道丈夫已經外遇2年，憤而決定對小花提告求償120萬元。雖然小花矢口否認，但桃園地院法官檢視小花的LINE留言板貼文，認為她是在明知男方已婚的情況下仍展開交往，最終判她應賠償人妻25萬元。

年薪300萬不動產銷售　遭嬌妻戴綠帽

年薪300萬不動產銷售　遭嬌妻戴綠帽

日本已婚消防員不倫！上班擁吻女下屬被抓包

日本已婚消防員不倫！上班擁吻女下屬被抓包

Ryu心疼Yuma被網暴：我造的孽！　宣布離婚未來動向全說了

Ryu心疼Yuma被網暴：我造的孽！　宣布離婚未來動向全說了

Yuma離婚宣布退出頻道！　道歉Ryu：我很後悔傷害了你

Yuma離婚宣布退出頻道！　道歉Ryu：我很後悔傷害了你

關鍵字：

婚外情音樂界出軌法院判賠不倫關係

讀者迴響

熱門新聞

即／林秉樞病危！父忍痛簽下放棄急救

女大生欠賭債「肉償」　男友心碎：已睡6次

大火吞新莊豪宅工地　居民聞惡臭

林秉樞病危！父曝「難救活」控北所：未及時送醫

林秉樞暴打高嘉瑜入獄！傳病危「葉克膜搶救」　監所回應了

清純女星當小三「1個月戰52次」！情夫、元配玩3人行

快訊／嘉南一夜4震！05:30台南4.6地震、震度4級

江坤俊突宣布「最後門診」證實離開

總統府發出內部致歉信　給員工、軍警、弱勢的禮金禮盒取消

即／花監北檢銜接通報作業待確！鈕承澤回家過年無望

北市女確診漢他病毒！今年國內首起

今明「全台有雨」　過年最冷時間曝

快訊／00:27台南南化區規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

中正紀念堂轉型要喊卡了　在野黨要求：儀隊回堂內

網紅實測「2000元刮刮樂中獎率」傻眼了！

更多

最夯影音

更多

女兒半夜醒來「沒看見爸爸」　以為他變成床邊玩偶崩潰大哭

【尾牙突被拱上台唱歌】同事們應援燈海+打賞秒 變個人演唱會

【剛出生就很會表情管理】寶寶一聽要見媽媽秒開啟「營業模式」

嘉義6.4地震來襲室友秒驚醒　見她嚇哭護頭緊抱安慰Man爆

【6.4強震】高雄承億酒店　「空中海嘯」畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面