挺戒嚴？尹錫悅鐵粉帶小孩「行108跪拜禮」　網嘆：是什麼邪教儀式

▲尹錫悅支持者在首爾看守所前行108跪拜禮。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，動員軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，涉嫌主導內亂與濫用職權等罪，如今在首爾看守所羈押當中。在此之際，一群支持尹錫悅的鐵粉，竟然帶著小孩前往位於京畿道義王市的首爾看守所前鋪上地墊，在此行108跪拜之禮，在網路上被廣泛討論。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，最近一段影片在南韓網路論壇傳開，一名疑似是尹錫悅死忠支持者的男性，竟然在首爾看守所前的警備室，鋪上地墊後脫鞋跪坐在地，雙手合十行「108佛教跪拜禮」，該段影片由YouTuber「瑞草東法院故事」拍攝。

至於警備室外牆上還貼有紙條，上面寫著「尹錫悅總統，請您一定要平安無事、要健康，加油！」

只見警察們排成一列觀察著該名男性的異常舉動，旁邊還有其他支持者們大喊，「釋放尹錫悅」、「釋放總統」；其他極端右派網紅更是讚嘆該名男性的行為。

▲南韓總統尹錫悅21日前往憲法裁判所出席第3次彈劾辯論。（圖／路透）

報導指出，自從尹錫悅被送進首爾看守所後，周遭總是聚集死忠支持者進行集會是威，甚至還有人帶著年幼的子女們參加，只見這些孩童穿上厚外套、被要求戴上口罩，坐在廁所前的樓梯，手上拿著暖暖包與太極旗（南韓國旗）、美國國旗。

這些右派網紅們見狀後紛紛稱讚帶著子女前來參加集會的媽媽，「小孩的教育做得真好啊」、「長得好漂亮」。

對此，其他網友們不禁感嘆，「尹錫悅是什麼新興宗教嗎」、「在這天寒地凍下，毫無意義的108拜」、「執政黨國民力量108席國會議育員也跟著一起做吧」、「我看這連佛祖都會無視吧」。

也有另一派網友表示，「至少沒有對其他人造成危害，過程還蠻和平的」、「比起破壞法院的暴徒們而言，他們透過這樣的方式表達自己的信念，我覺得還不錯啦。」