太驚悚！日本岐阜多處「發現動物頭顱殘肢」　居民花圃挖土聞惡臭

▲日本岐阜縣美濃市一所小學，才在花圃挖到一顆鹿頭。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本岐阜縣最近一個月以來怪事頻傳！關市小瀨地區一名男性和妻子整理住宅花圃，豈料在翻土時卻突然見到白色毛狀物，一挖才發現竟然是野生動物的屍體殘肢，包括頭部和前腳，且傳來陣陣惡臭，就連鄰居都嚇傻。不過，鄰近的美濃市才在幾天前，在國小校園花圃裡挖到一顆鹿頭。

根據日媒《岐阜新聞》、《東海電視台》，岐阜縣關市小瀨地區一名男性在和妻子昨（21）日中午12時35分，如同往常般和妻子開心地整理自家花圃，豈料在翻土時卻突然發現夾雜著褐色與白色的毛狀物，於是便繼續挖土，這才發現疑似是野生動物屍體的頭顱和前腳，發現時尚未有明顯的腐化現象。

男子頓時感到一陣噁心，這才向警方報案，從頭顱的樣貌來研判，應該不屬於貓或狗。警方抵達現場後，發現該顆野生動物的頭顱長20公分、高15公分，前腳長約20公分、直徑3公分，該頭顱擁有狹長的鼻頭，研判應該是狐狸的頭顱。

男子透露，他們前一天（1月20日）也剛好在整理花圃，不過當時並未發現任何異狀。

附近的女性住戶感到非常恐慌，「我沒有看過可疑人物出沒」、「傳出一陣噁心的氣味，這個地區都是性格穩定的人居住，怎麼會發生這種事」；其他女性則表示，「晚上一個人在外走路覺得很恐怖」；另一名50多歲的男性則透露，「這個地方大部分都是老人、小孩在住，到底掩埋動物屍體的目的為何，我們無從得知，這讓我們很害怕」。

報導指出，其實早在約2周前的本月9日，位在隔壁的岐阜縣美濃市才發生類似的案件，在當地一所國小的花圃中，同樣在土裡挖到一顆鹿頭，該地與關市小瀨地區的直線距離為3公里，如此在短時間內在鄰近地區接連發生離奇的怪事，讓當地居民感到惶恐不安。

警方表示，獵友會研判並非是其他野生動物造成，而是有人刻意為之，因為鹿頭皮肉都保存著，下巴則是有切痕，而氣管、舌頭都已遭拔除。