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挺戒嚴！尹錫悅「親自出席」憲法辯論庭發言6分鐘　對話內容曝光

▲▼南韓總統尹錫悅21日前往憲法裁判所出席第3次彈劾辯論。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅21日前往憲法裁判所出席第3次彈劾辯論。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，動員軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，遭到國會通過彈劾。如今，憲法裁判所（憲法法庭）昨（21）日下午召開第3次辯論庭，尹錫悅也從首爾看守所前往出席，成為南韓首位親自出席彈劾審判的總統。尹錫悅發言時間長達6分鐘，否認曾指示拉下國會議員。

根據韓媒《中央日報》，尹錫悅本月15日遭到高位公職者犯罪搜查處（公搜處）在總統官邸逮捕後，送往位於京畿道義王市的首爾看守所關押，19日凌晨被首爾西部法院部長法官車恩京裁定羈押後，公搜處更下令禁止除律師以外的任何人接見，而尹錫悅21日中午12時45分從首爾看守所搭乘法務部提供的專車，前往憲法裁判所。

▲▼南韓總統尹錫悅21日前往憲法裁判所出席第3次彈劾辯論。（圖／路透）▲▼南韓總統尹錫悅21日前往憲法裁判所出席第3次彈劾辯論。（圖／路透）

憲法裁判所位於首爾地鐵安國站對面，介於景福宮、昌慶宮之間。21日下午1時11分，尹錫悅搭成的專車抵達憲法裁判所，考量其現任總統的身分，因此允許總統警護處的車輛跟隨在後，管制沿路紅綠燈，並從地下停車場進入法庭，在動線上與其他出入法官進行區隔。

此時的尹錫悅，並非以「收容人編號10號」的身分站上憲法裁判所大審判庭，而是以「被請求人」的身分為自己進行辯護，是南韓憲政史上首度出席彈劾法庭的總統，先前盧武鉉、朴槿惠遭到彈劾時僅派法律代理人出席辯論。

第3次辯論庭從下午2時進行至3時43分，尹錫悅在這之間總共有4次的發言機會，發言時間長達6分鐘30秒。開始辯論後，憲法裁判所代理所長文炯培給予發言機會。

尹錫悅對此答道，「因為各種憲法訴訟案件，導致其業務繁重，在此我感到非常抱歉。自從我懂事以來，在開始展開公務生涯後，便懷著自由民主主義的信念到現在，期盼法官們能夠悉心照料，守護憲法價值的存在。」

▲▼南韓總統尹錫悅21日前往憲法裁判所出席第3次彈劾辯論。（圖／路透）▲▼南韓總統尹錫悅21日前往憲法裁判所出席第3次彈劾辯論。（圖／路透）

21日下午3時28分，文炯培詢問，「是否曾（在戒嚴前後）向企劃財政部長，傳遞要求編列『國家非常立法機構』預算的紙條？」。尹錫悅手上拿著筆，將身體往前坐，在1分鐘內強烈駁斥，「我從來沒給過紙條，媒體的報導內容既不正確、也互相矛盾！（金龍顯）國防部長當時已經是收押狀態了，根本無法確認。」

在辯論庭快要結束時，國會方面針對尹錫悅的出庭行徑表示，「以後被請求人（指尹錫悅）若一直出庭，恐怕會造成證人們難以在法庭上供述，因此我方要求必須讓尹錫悅退場，或是至少設一個隔板，讓雙方不會對到眼」。

對此，尹錫悅在獲得1分鐘發言機會後駁斥，「我的總統職務已經被停止了，目前也無法發揮影響力，對此次戒嚴事件最為瞭若指掌的人，就是身為總統的我自己！」

另外，尹錫悅也針對國會、中央選舉管理委員會監視器影像解釋，「軍人進入國會內部，但因遭到職員們抵抗，即便能夠再往內部挺進，但他們最後不是出來了嗎？......你們說他們妨礙了國會進行表決，就算投入軍人造成妨礙好了，難道以後國會就無法要求解除戒嚴了嗎？我不這樣想......畢竟在大韓民國，國會與媒體是超越總統的存在。」

據悉，在結束辯論庭後，尹錫悅於21日下午4時43分離開憲法裁判所，然而護送專車並未駛向首爾看守所，而是抵達附近的國軍地區醫院接受診療，直到晚間9時9分才回到首爾看守所，結束當天8小時21分鐘的外出。

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