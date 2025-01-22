北韓大學教授竟是「大毒梟」！校園淪販毒組織　學生成運毒車手

▲金正恩雖加強力道打擊販毒組織，卻難以阻擋毒品流通。（示意圖／朝中社）



記者王佩翊／編譯

北韓咸興市是僅次於平壤的第二大城市，同時也是化學產業重鎮，聚集許多重要人才，國家科學院咸興分院、咸興化學大學、興南製藥工廠等也都坐落於此。然而近來當地卻爆發一起毒品販售案，背後主謀竟是大學教授，他把大學校園當作毒品製造運輸基地，讓學生成為旗下運毒幫手，甚至還有其他教職員涉案。

根據《每日北韓》報導，咸興爆發的這起毒品案件牽涉學術界，且涉案學校是北韓知名頂尖學府，因此引發高度關注，震驚各界。主謀是咸興藥科大學一名50多歲的金姓教授（化名），他已於2024年12月中旬在校內被警方逮捕，而平壤的中央檢察所也已經展開深入調查。

北韓警方2024年11月在距離咸興市約100公里的港口城市元山破獲了一個販賣冰毒的犯罪組織。然而經過一連串審訊，金姓教授的名字因而被供出，浮上檯面，甚至進一步牽連出多名學生。

經過調查，金男將大學塑造成一個龐大的毒品製造與運輸網絡，並向這些學生施壓，要求替他運輸毒品至全國各地，除了學生之外，還有其他畢業生與教職員參與犯案。

此案爆發後，咸興藥科大學的行政作業已經完全停擺，許多鄰近畢業的學生更是陷入巨大的不確定性與壓力。有傳言指出，涉案學生可能會被退學，並面臨刑事處罰。

北韓1970年代就開始生產毒品，1992年更是在金正日的主導下，展開名為「白桔梗事業」的國家生產計畫，利用咸興興南的工廠製造冰毒，並出口至中國和日本以賺取外匯。