死傷驚人！1.2萬北韓兵援俄攻烏　專家：恐在今年4月全數折損

▲北韓軍前往俄國庫斯克州協助對抗烏軍，卻遇襲淪為一具又一具冰冷的遺體。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓據信派出1.2萬名士兵協助俄羅斯，在庫斯克地區對抗烏克蘭。不過依據美國智庫「戰爭研究所」（ISW）16日的推估，若傷亡率不變，北韓在當地的部隊很有可能會在2025年4月全數折損。

商業內幕、RBC-Ukraine等報導，戰爭研究所援引烏克蘭與韓國的傷亡報告以及俄羅斯軍事部落客掌握到的消息，北韓在2024年12月初加入重大戰鬥，每天可能折損92人，算下來，所有駐紮在庫斯克地區的北韓兵力會在12周之內耗盡，時間點大約會落在2025年4月中旬。

分析稱，北韓折損情況可能是受傷人數多過死亡人數，只不過還不清楚受傷的北韓士兵是否或何時會重返戰場。

依據首爾情報機構近期預估，北韓約300名士兵命喪庫斯克戰場，另有2700人受傷。烏克蘭總統澤倫斯基也曾在1月初說過，北韓傷亡戰損已達3800人。另外，美國也已公開北韓12月戰損推估，稱北韓在參戰第一周恐有1000人死傷。

另據西方與韓國情報官員的說法，前往俄羅斯庫斯克地區的北韓部隊可能是精銳「暴風軍團」（Storm Corps），也就是北韓的特種部隊。報導稱，如今問題點在於，若是前線兵力耗盡，北韓領導人金正恩是否還會派遣更多部隊援助俄羅斯。