陳亭妃急赴地震災區勘災　呼籲政府加速重建援助

▲民進黨立委陳亭妃，直奔受地震重創的台南楠西、玉井災區勘災，隨後也與周弈齊議員前往安置中心關心民眾安置的狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨立委陳亭妃於21日結束會議後，立即趕往高鐵站搭車返回台南，並直奔受地震重創的災區勘災，展現高度行動力與關懷，她從玉井到楠西逐一視察，實地了解災情，更深入最接近嘉義震央的楠西密枝社區，當地災害尤為嚴峻，讓人深感不捨，隨後也與周弈齊議員前往安置中心關心民眾安置的狀況。

「沿途的災情真的非常嚴重，讓人心疼。」陳亭妃表示，此次地震導致多數建築物毀損、基礎設施破壞，居民生活受到嚴重影響。密枝社區由於鄰近震央，房屋倒塌與基礎設施受損情況更為慘重，居民的安置與生活需求亟待解決。她在現場慰問災民，傾聽他們的困難，並承諾會盡全力協助。

針對當前情勢，陳亭妃呼籲政府應儘速公告重建援助的申請辦法，讓受災民眾清楚如何獲取協助，避免因資訊不足而感到焦慮和無助。她強調，重建機制的啟動刻不容緩，政府應加速推動相關程序，幫助災區早日走出困境。

在勘災過程中，陳亭妃與亭妃後援會、地方議員、救災團隊緊密合作，了解災區資源需求，並積極協調救援行動。她承諾會透過中央爭取更多支持，全力確保資源能迅速到位。「受災的鄉親們有需要的話，請隨時告訴我，我一定會盡全力協助。」她再次重申，無論是救災還是重建工作，她都會陪伴鄉親度過難關。

此次地震對南台灣多地造成嚴重影響，玉井、楠西等區域災情慘重，基礎設施毀壞、交通中斷、電力不穩，進一步加劇居民困境。陳亭妃的到訪，為當地居民帶來了關懷與支持。她的實地視察與積極行動，充分展現了作為民意代表的責任與擔當。

目前，災區的搜救工作仍在緊張進行，救災團隊與志工持續投入，盡力減少損失。陳亭妃表示，她將持續關注災區需求，推動相關政策與資源協調，幫助災區盡快展開重建工作。她也呼籲社會各界攜手合作，共同為災區提供協助，展現台灣社會在面對災害時的團結與互助精神。

地震雖帶來嚴重破壞，但陳亭妃的即時行動與關懷，無疑為災區民眾注入了一股暖流。相信在政府、民間與各界的共同努力下，災後重建將穩步推進，受災民眾也能早日恢復正常生活。