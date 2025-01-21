中正紀念堂「轉型正義」要喊卡了　在野黨要求：儀隊回堂內

▲國軍儀隊去年撤出中正紀念堂，如今在野黨要求移回廳內。（資料圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／綜合報導

文化部自2021年起導入「轉型正義」理念，以「去威權、空間中性、藝文優先」階段性轉型，不過今年114年度中央政府總預算案遭到大幅刪減和凍結，國民黨團要求文化部停止中正紀念堂轉型正義相關工作，更在提案中要求儀隊回堂內，甚至要追回相關人權活動款項，並對相關人員進行懲處。文化部今（21日）發出新聞稿痛批是「開民主倒車」。

文化部2017年起以「空間中性、藝文優先」啟動中正紀念堂轉型，2021年起導入「轉型正義」理念，進行各項階段性轉型工程，包括2022年推出「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」常設展，為轉型正義確立新註解。

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不過114年中央政府總預算今（21）日三讀通過，文化部預算原編列290億元，初步計算共刪除11億元、凍結34億元，是史上最高。文化部長李遠痛心在臉書PO文「招降書」，直說在無止盡的羞辱後，收下這個處處都是彈孔的預算書，原以為能搶救回什麼，拿到的還是一份「招降書」，更說這結果「展現出對文化部所有努力的否定，以及對文化工作者的不尊重。」

▲文化部2021年起以「去個人崇拜」、「去威權崇拜」進行中正紀念堂各項轉型工程。（圖／記者李毓康攝）



文化部114年在中正紀念堂管理處營運與發展的預算科目「藝術業務推展與輔導」中，原先編列了2億333萬9千元。不過國民黨團立委提案認為，政府過去7年沒有凝聚社會共識，逕行中正紀念堂相關轉型正義，刻意挑撥族群對立、撕裂國內團結；更指「自由的靈魂 VS.獨微者」常設展，與蔣中正總統文物常設展放置同一樓層展廳，扭曲國家對重要歷史人物紀念的意義，破壞國家主要藝術文化門面的主視覺。

國民黨團也批評，文化部辦的「中正纪念堂園區新願景概念競圖成果展覽」，內容包括了改變廣場、庭園、原有元素，甚至移除大廳銅像，與國定古蹟相關法規違背。更指文化部、國防部在2024年無預警將三軍儀隊撤離銅像大廳，對銅像大廳文資保護、維安工作造成重大挑戰，應檢討並回復維安任務之必要性。

提案將文化部114年在中正紀念堂相關的「藝術業務推展與輔導」預算科目，減列3千萬元，並要求文化部停止中正紀念堂轉型正義相關工作、移除「自由的靈魂VS.獨裁者展覽」、停辦中正紀念堂新願景概念競圖成果展覽、恢復三軍儀隊在銅像大廳執行任務。

▲中正紀念堂轉型工程恐停止。（圖／記者李毓康攝）

文化部今發布新聞稿譴責，在野黨藉由預算刪減，展現對於思想自由的再次箝制，提案中除了要求中正紀念堂「停止各項轉型正義工作」、將儀隊移回堂內；針對文化部及國家人權博物館補助公民團體辦理文化論壇、人權活動，在野黨也刪除預算，甚至要求「追回款項，並對相關人員進行懲處」。文化部痛批這些刪除理由形同「開民主倒車」並表達最深切遺憾。