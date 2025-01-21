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藍白聯手大砍預算　陳時中無奈：已超出政黨競爭範疇

▲▼行政院政務委員陳時中出席台大記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

▲行政院政務委員陳時中出席台大記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

立法院在野黨團大砍中央政府總預算，行政院預算幾乎被刪光。政務委員、前衛福部長陳時中表示，在民主國家政黨競爭本來就是無可厚非，但這次在相關預算問題上，他認為已經超出了政黨競爭的範疇，說是報復性也好，但他也相信立法委員最終還是會考量到國家的未來。

陳時中喊出「大罷免」，引來民眾黨團不滿，提案刪除270萬7千元政務人員待遇，至於施政及法制業務編列預算1488萬5千元，因陳時中發言屢次跨越其業務分際不適任職務，民眾黨團總召黃國昌提案減列1000萬元，提案都通過。

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陳時中今日出席台大醫院年終記者會活動被問及此事，他表示，這樣大幅度地刪減預算，對國家的預算調配確實是非常辛苦，若立委認為國家總預算是夠的，就應該讓行政院發揮更大的效率，利用有限的經費替國家做更多的事情，應該放寬一些空間，讓行政院可以有調配的餘地，然而現在連相關科目的調配都不允許留用，恐干涉到行政權問題。

陳時中指出，尤其是在社福醫療上面，主其事的永遠都覺得預算不夠，因為需要照顧的人實在太多了，「光是癌症的新藥就永遠不夠，而現在細胞治療、再生治療的需求領域也越來越大，這些經費始終不足。健保相關的點值一直無法滿足每點1元，健保總額也不夠。」

陳時中說，外界都說對健康的投資本來就不足，這樣再砍預算，未來的健康狀況勢必會受到影響。不過，他還是希望現在不管是衛福部也好，健保署也好，能夠發揮最大的智慧，在這樣比較緊縮的預算裡面，做到最大的貢獻。

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