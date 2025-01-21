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大陸 大陸焦點 特派現場

小孩摔下滑雪纜車！掉在雪地上「身體發青」

▲▼小孩摔下滑雪纜車！掉在雪地上「身體發青」。（圖／翻攝微博）

▲一名孩子從纜車上摔下。（圖／翻攝微博）

文／香港01

1月8日，河北張家口崇禮區雲頂滑雪公園內，有兒童乘坐纜車時意外墮下。景區通報稱，經救援人員初步檢查，該名兒童無明顯傷情，目前已送院檢查。

影片顯示，一名身穿粉紅色滑雪裝備的遊客，從纜車座椅下滑後身體懸空，同一纜車的遊客試圖伸手救助無果，該名遊客在空中僵持數秒後，墮落到下方樹林及雪地。目擊者一邊拍片一邊稱「他要掉了, 要掉了」、「救不上來嗎?」、「他的頭已經下去了」，在墮地一刻，現場遊客發出一陣驚呼聲。

雲頂滑雪公園四季度假區通報稱，1月8日上午10時36分，雪場1號纜車發生一宗遊客意外滑落事件。接報後，雪場救援團隊第一時間趕到現場展開救援。經救援人員初步檢查，滑落兒童無明顯傷情，目前已送醫進一步檢查。

▼孩子先是撞到樹，接著才落在雪地上。（圖／翻攝微博）

▲▼小孩摔下滑雪纜車！掉在雪地上「身體發青」。（圖／翻攝微博）

《潮新聞》報道，雲頂滑雪公園救援中心工作人員確認，從纜車墮下的遊客是一名7、8歲的兒童，其母親當時也乘坐同一輛纜車，「孩子從纜車掉在雪地，身體發青，還好地面有雪」。

對於景區纜車安全問題，雲頂滑雪公園工作人員表示，建議初級滑雪者先在初級區域練習，然後再坐纜車上山頂。據悉，在中級、高級賽道的滑雪者，從雲頂滑雪公園的山頂滑下後，坐纜車是回到山頂的唯一途徑。

據介紹，纜車是雲頂滑雪公園的亮點項目。公園官網宣傳顯示，該公園「配備5條具備全程座椅加熱功能的世界頂級高速纜車」。有專業滑雪者稱，雲頂滑雪公園是出名的滑雪場地，每年冬天都會吸引大批外地遊客。

公開資料顯示，雲頂滑雪公園設有滑雪場、酒店等，佔地100平方公里，曾是2022年冬奧會自由式滑雪和單板滑雪比賽場。雲頂滑雪場於2012年正式開業，目前滑雪面積達到80餘萬平方米，建成雪道41條。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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