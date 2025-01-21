登山客轆轆溫泉溯溪空拍失聯！3天後尋獲　意識清楚吊掛下山

▲空勤直升機空勘時發現黃姓登山客，並吊掛救援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一名黃姓登山客1月19日在轆轆溫泉一帶失聯，台東縣消防局山域專責隊隨即展開緊急搜救行動，台東縣消防局於20日13時49分獲報後，救災救護指揮中心立即派遣關山大隊山域專責人員前往救援，今（21日）上午終於由直升機尋獲，所幸意識清楚並無大礙，並順利吊掛下山。

18日黃姓登山客與友人楊姓登山客、邱姓登山客一行3人前往轆轆溫泉登山，19日早上，黃姓登山客獨自溯溪前往凱翁峽谷，以空拍機拍攝景點，結果溪水暴漲導致黃受困，暫躲岩壁石縫處待救，楊姓登山客與邱姓登山客2人於19日晚上回到營地後，才發現黃沒有返回，已失聯。

當時，黃姓登山客未攜帶食物，也未帶救生衣，穿著白色頭盔和黑色防寒衣，搜救人員於20日下午展開搜尋，中華民國山難救助協會東區搜救委員會剛好於附近訓練，也加入救援，但由於凱翁大峽谷水流湍急，部分區域無法接近，民間團體協助救援行動受阻。

台東縣消防局申請直升機進行空中搜索，並計劃進行吊掛搜尋，所幸於21日上午，空勤直升機空勘時及時發現黃姓登山客，並於8時3分完成吊掛救援，黃男意識清楚。

台東縣消防局提醒登山民眾從事登山活動務必嚴謹評估，團進團出並做好完善準備，以因應山區多變化之環境，維護自身安全。