台東豐田國中感恩音樂會　芸生會捐贈基金共築學生夢想

▲台東豐田國中感恩音樂會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東豐田國中於20日下午舉行期末感恩音樂會，特別邀請台東縣政府教育處學管科科長黃冠禎蒞臨見證，並由財團法人台東縣私立芸生社會福利慈善基金會（芸生基金會）董事長許中華院長率領陽明交大20餘名師生到場，舉行感恩捐贈儀式。捐贈活動代表社會力量對台東學子的關心支持，也讓陽明交大的師生深入了解台東教育發展與芸生會在地公益的實踐。

築夢樓宿舍自2025年1月2日慈濟基金會捐贈啟用以來，為豐田國中學生提供安全、舒適的住宿環境，並支持足球隊、籃球隊及原住民流行音樂與表演專班學生的成長與學習。此次捐贈中，芸生基金會捐贈兩百萬元成立宿舍維護基金，並承諾每半年撥款十萬元，作為宿舍輔導人力與生活輔導活動的支持。

許中華院長在致詞中表示：「芸生基金會長期關注偏鄉教育與福利支持，希望透過這次捐助，讓築夢樓能成為學生追求夢想的重要基石。此次也希望陽明交大的學生能透過這趟旅程，認識台東教育現況，以及芸生會在地推動的義診服務，體會愛心助人的意義。」

陽明交大中醫系的師生此行深入了解台東教育發展與築夢樓宿舍對學生生活的重要意義，並參訪了芸生會支持的義診據點。透過與當地師生及居民的交流，學生們對偏鄉資源的需求有了更深刻的體會。

一名學生分享到：「這次經歷讓我們對教育與公益的連結有了更深層的認識，也更加了解偏鄉需要的不只是資源，更是持續的陪伴與關懷。」

學管科科長黃冠禎對芸生基金會的支持表達高度肯定，並感謝基金會對偏鄉教育的長期付出。他表示：「築夢樓學生宿舍的成功運作，不僅改善了學生的住宿條件，更是社會與教育攜手合作的最佳範例。」，未來縣府教育處也會長期持續支持關注。

豐田國中校長洪文政則表示：「非常感謝許中華院長與陽明交大學生的蒞臨，讓學校感受到滿滿的溫暖與支持。我們將持續努力，讓築夢樓成為學生追夢的基地，為孩子們的未來創造更多可能性。」

音樂會由豐田國中的學生帶來動人的演出，以音樂傳遞感恩之心，現場氣氛溫馨感人。活動最後，全體來賓合影留念，為這場充滿愛與支持的活動劃下圓滿句點。

豐田國中表示，未來將善用捐贈資源，確保宿舍穩定運作，並持續提升學生的學習與生活環境，與更多單位攜手合作，共同推動台東教育的進步與發展。