大陸福建連城少棒隊回訪　台東與兩岸旅遊榮景由體育交流打頭陣

▲重啟台東與兩岸旅遊榮景由體育交流打頭陣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣長饒慶鈴去年8月與紅葉國小受東森集團邀請赴陸參加「東森盃海峽兩岸棒球邀請賽」，19日晚上饒慶鈴邀請紅葉國小少棒隊一同在原住民特色餐廳接待兩支福建少棒隊，並表示大陸宣布近期將恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，期盼藉此讓孩子們體會不同棒球體育文化，學習成長和增廣見聞的機會，希冀能夠再度帶動兩岸體育交流及地方觀光產業的復甦與發展。

台東縣政府表示，對旅遊市場回溫持正面看待，藉由這次兩岸棒球交流賽開啟契機，也希望連城少棒師生回福建後可邀請親朋好友一同再來台東旅遊，台東除了體育交流外，也可深入體驗在地的自然景觀與多元文化，真正感受台東所蘊含的慢活魅力，希望為兩岸旅遊關係的良性互動注入新的動能。



台東縣政府教育處指出，此次棒球交流活動由東森文化基金會主辦，邀請福建連城縣實驗小學及閩清縣第三實驗小學2校少棒交流團共38名師生，自16日至21日回訪台灣並舉辦兩岸棒球友誼交流賽；紅葉國小於19日下午3時在台東棒球村第一棒球場與閩清縣第三實驗小學進行交流賽，另排定花蓮光復國小少棒隊於20日上午9時在同球場與閩清縣第三實驗小學進行友誼賽。