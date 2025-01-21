　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東南榮國中藝術演出　「樂來悅　不一樣」演奏4國樂曲

▲南榮國中在屏東演藝廳舉辦114年藝術公演 。（圖／南榮國中提供）

▲南榮國中在屏東演藝廳舉辦114年藝術公演 。（圖／南榮國中提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南榮國中於1月19日下午在屏東演藝廳舉辦114年藝術公演，以「樂來悅，不一樣！Music of Joy」為主題，由各藝術社團擔綱演出，表演內容包含日、美、英、愛爾蘭等4國經典樂曲，以及3場快閃表演，搭配大廳19幅美術畫作，堪稱是一場聽覺和視覺的藝術饗宴。

首先，由主持人商怡雯女士依序介紹國樂、旗隊、舞蹈、口琴、合唱、打擊重奏、管樂合奏等各團表演內容和獲獎紀錄，今年特別加入耳熟能詳的曲目，像是宮崎駿「天空之城協奏幻想曲」、日本動漫「鬼滅之刃組曲」、迪士尼阿拉丁組曲，臺下觀眾也隨著音樂旋律而哼唱打節奏。

▲南榮國中在屏東演藝廳舉辦114年藝術公演 。（圖／南榮國中提供）

更特別的是，這屆藝術公演更融入4國曲目，男聲合唱團表演的愛爾蘭民謠「Danny Boy」、女聲合唱團表演由英國戰地詩人所作的「Everyone Sang」、管樂合奏的「Amelia, Flight Eternal」、打擊重奏的「水面に射す紅き影の波紋」，實為國際水準的表演，大受觀眾好評，曲曲動人心弦，博得滿堂彩。

除了室內表演，還有藝術鼓隊、口琴四重奏、管樂打擊等3場的快閃節目。其中，在屏東演藝廳的一樓大廳，不僅可以近距離一睹由畢業校友帶來的口琴四重奏快閃表演，也可以觀賞全國美展、海報比賽獲獎的19幅優秀作品，畫作主題包含校園風光、家鄉特色、生活寫實等，主題豐富又多元。

▲南榮國中在屏東演藝廳舉辦114年藝術公演 。（圖／南榮國中提供）

藝術公演的閉幕曲是由各社團共同演出經典曲目七匹狼〈永遠不回頭〉，以及壓軸的管樂合奏〈豪勇七蛟龍〉，此為管樂團團歌，象徵南榮國中堅持不懈、追求卓越、勇往向前、積極進取的精神象徵。

管樂團同學潘芊羽表示，曾經坐在觀眾席的她，如今成為臺上的演奏者，這是一次難得又寶貴的體驗，很謝謝學校願意花心思為學生籌備公演活動，讓所有藝術社團的同學都能有機會展現才藝，讓學生在學習的道路上增添了許多色彩。

男聲合唱團九年級團員柳陵提到：「我想感謝當時的自己，勇敢地選擇了合唱團，並參與年度藝術公演，讓我在唱歌中找到自信、希望和熱情，為國中三年畫上一個完美的句點。」

▲南榮國中在屏東演藝廳舉辦114年藝術公演 。（圖／南榮國中提供）

南榮國中藝術總監徐雅玫強調，校方致力於才藝與學科均衡發展，以藝術啟發孩子的智能，讓學生獲得多元學習，藝術公演是南榮國中藝術才能班的成果發表會，讓學生們能盡情地發揮所長。

校長張顥騰表示，在擔任校長職務的15年來，感謝陳純婉董事長、陳純適執行長、梁應鐘院長的厚愛、教學與行政團隊的通力合作，以及家長會一直以來的大力支持，讓南榮國中逐年成長與進步。這是第6年在高水準的「屏東演藝廳」演出，南榮藝術社團同學們在指導老師及同學們辛勤努下締造優異的表現，這些表演同學都是經過全國音樂比賽及全國民俗體育競賽的洗禮，相信所有未來的世界優質公民們都收穫滿載。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
川普2次就職「真的不一樣了」　外媒點出8年後最大變化
桃機爆人潮！一票人「預判」搶出國糗了
川普宣布「撤銷電動車補助」！大規模開採石油：我們要用力鑽
趙露思神隱20天首露面！已能重新站立走路
川普宣布美國退出WHO　陳時中直言「內部勢力已失衡」
不只退出WHO！　盤點川普上任首日簽署的行政命令
預算凍結2698億創新高！　卓榮泰：讓所有部會都要去跟立委拜
貝佐斯未婚妻「爆乳裝太吸睛」！祖克柏眼神露餡　尷尬畫面瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

十方製香廠回饋鄉里　贈送下營消防搶救器材及住警器

讓春節連假交通順暢無阻　東港警分局祭疏導措施

嘉義縣6.4強震！大埔國中小等22校災情曝　圍牆倒塌、天花板毀損

花蓮警啓動春安任務！市區9易塞路段+ 20觀光景點加強疏導管制

屏東南榮國中藝術演出　「樂來悅　不一樣」演奏4國樂曲

屏東縣青少年交通事故4死1267傷　警強力取締違規

8年不間斷　台南市醫與展望會攜手平安紅包公益助弱勢

台南啟動歲末春安聯合防災　願蛇年勞工永安康

回暖！合歡山區路段今開放正常通行　武嶺至松雪樓仍有殘雪

台南市震後復原　黃偉哲指示趕年前盤點災損啟用重大災害基金支應修繕

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

巨石強森被女兒「爆改」 寵喊：接受這種虐待XD

行人馬路過一半衰被撞　騎士經路口未減速釀禍

柯建銘不在場「燈卻亮了」　民眾黨抓包1綠委連按3表決器

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

十方製香廠回饋鄉里　贈送下營消防搶救器材及住警器

讓春節連假交通順暢無阻　東港警分局祭疏導措施

嘉義縣6.4強震！大埔國中小等22校災情曝　圍牆倒塌、天花板毀損

花蓮警啓動春安任務！市區9易塞路段+ 20觀光景點加強疏導管制

屏東南榮國中藝術演出　「樂來悅　不一樣」演奏4國樂曲

屏東縣青少年交通事故4死1267傷　警強力取締違規

8年不間斷　台南市醫與展望會攜手平安紅包公益助弱勢

台南啟動歲末春安聯合防災　願蛇年勞工永安康

回暖！合歡山區路段今開放正常通行　武嶺至松雪樓仍有殘雪

台南市震後復原　黃偉哲指示趕年前盤點災損啟用重大災害基金支應修繕

外交業務費50%被凍結　郭昱晴怒轟：藍白成台灣外交絆腳石

美裔台籍男在泰國遭綁架至柬埔寨　嫌犯是台灣人

十方製香廠回饋鄉里　贈送下營消防搶救器材及住警器

adidas台灣限定「珍奶SAMBA」鞋墊印微糖超萌！NB日製U1500JP精緻滿分

上個月才慶90歲！　《超時空奇俠》傳奇演員離世

遏止民進黨亂來！喊話藍白修總統選罷法　趙少康：罷免賴清德施壓

藍白聯手大砍預算！陳時中無奈：已超出政黨競爭範疇

麥當勞過年限定「金迎招財系列」明天開賣！還有2款分享盒

靠北屯造鎮案營收破百億　富華新今年聚焦高價區

快訊／台股收盤上漲33.19點　台積電持平至1120

地方熱門新聞

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

即／嘉義縣大埔6.4強震「今天停班停課」

凌晨規模6.4地震！高雄那瑪夏全區停電

台南嬤「三角錐」佔停車格不讓人停車警問有沒有申請路權

即／黃偉哲宣布：台南楠西區21日停班停課

即／高雄捷運全線停駛　清車檢查中

台南民宅天花板塌陷多人受困　黃偉哲到場慰問

靜桃寒戰行動　基北北桃取締未認證噪音車

6旬婦不菸不酒竟罹食道癌

因應捷運施工　八德交通疏運替代路線出爐

台中鹿峰夜市「爆倒閉」　攤商跑光光

嘉義縣6.4強震　大埔國中小等22校災情曝

大江農曆年假拚業績　發財金紅包免費送　

桃園捷運綠線延伸中壢　公共工程委員會現勘

更多熱門

相關新聞

南榮國中行進管樂10連霸　屏東演藝廳「藝」睹風采

南榮國中行進管樂10連霸　屏東演藝廳「藝」睹風采

南榮國中共計323位學生參加「113學年度全國學生音樂舞蹈比賽屏東縣初賽」，團體組10隊全數晉級決賽，成績非常優異，其中行進管樂蟬聯縣賽特優十連霸；個人組有4人在揚琴、柳葉琴、口琴等獨奏項目也拿下「優等第一名」，成功挺進全國賽。

肯亞情牽南榮國中　國際交流譜新篇

肯亞情牽南榮國中　國際交流譜新篇

丘麗英翻轉偏鄉教育　赴印度領金質獎

丘麗英翻轉偏鄉教育　赴印度領金質獎

南榮國中屏東縣語文競賽摘「1金2銀」 挺進全國賽

南榮國中屏東縣語文競賽摘「1金2銀」 挺進全國賽

南榮國中唐靖崴　勇奪維也納青年音樂大賽金獎冠軍

南榮國中唐靖崴　勇奪維也納青年音樂大賽金獎冠軍

關鍵字：

南榮國中屏東演藝廳藝術公演

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

即／清泉崗基地意外！女士官長「遭IDF戰機進氣口吸入」死亡

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

即／川普簽署行政命令　退出世界衛生組織

川普簽署行政命令　美國出生不再獲公民權

北港朝天宮千里眼、順風耳狂晃　口湖錄下詭異「巨響」

即／嘉義縣大埔6.4強震「今天停班停課」

即／強震爆災情！嘉義印刷廠火警

更多

最夯影音

更多

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面