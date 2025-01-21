屏東南榮國中藝術演出　「樂來悅　不一樣」演奏4國樂曲

▲南榮國中在屏東演藝廳舉辦114年藝術公演 。（圖／南榮國中提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南榮國中於1月19日下午在屏東演藝廳舉辦114年藝術公演，以「樂來悅，不一樣！Music of Joy」為主題，由各藝術社團擔綱演出，表演內容包含日、美、英、愛爾蘭等4國經典樂曲，以及3場快閃表演，搭配大廳19幅美術畫作，堪稱是一場聽覺和視覺的藝術饗宴。

首先，由主持人商怡雯女士依序介紹國樂、旗隊、舞蹈、口琴、合唱、打擊重奏、管樂合奏等各團表演內容和獲獎紀錄，今年特別加入耳熟能詳的曲目，像是宮崎駿「天空之城協奏幻想曲」、日本動漫「鬼滅之刃組曲」、迪士尼阿拉丁組曲，臺下觀眾也隨著音樂旋律而哼唱打節奏。

更特別的是，這屆藝術公演更融入4國曲目，男聲合唱團表演的愛爾蘭民謠「Danny Boy」、女聲合唱團表演由英國戰地詩人所作的「Everyone Sang」、管樂合奏的「Amelia, Flight Eternal」、打擊重奏的「水面に射す紅き影の波紋」，實為國際水準的表演，大受觀眾好評，曲曲動人心弦，博得滿堂彩。

除了室內表演，還有藝術鼓隊、口琴四重奏、管樂打擊等3場的快閃節目。其中，在屏東演藝廳的一樓大廳，不僅可以近距離一睹由畢業校友帶來的口琴四重奏快閃表演，也可以觀賞全國美展、海報比賽獲獎的19幅優秀作品，畫作主題包含校園風光、家鄉特色、生活寫實等，主題豐富又多元。

藝術公演的閉幕曲是由各社團共同演出經典曲目七匹狼〈永遠不回頭〉，以及壓軸的管樂合奏〈豪勇七蛟龍〉，此為管樂團團歌，象徵南榮國中堅持不懈、追求卓越、勇往向前、積極進取的精神象徵。

管樂團同學潘芊羽表示，曾經坐在觀眾席的她，如今成為臺上的演奏者，這是一次難得又寶貴的體驗，很謝謝學校願意花心思為學生籌備公演活動，讓所有藝術社團的同學都能有機會展現才藝，讓學生在學習的道路上增添了許多色彩。

男聲合唱團九年級團員柳陵提到：「我想感謝當時的自己，勇敢地選擇了合唱團，並參與年度藝術公演，讓我在唱歌中找到自信、希望和熱情，為國中三年畫上一個完美的句點。」

南榮國中藝術總監徐雅玫強調，校方致力於才藝與學科均衡發展，以藝術啟發孩子的智能，讓學生獲得多元學習，藝術公演是南榮國中藝術才能班的成果發表會，讓學生們能盡情地發揮所長。

校長張顥騰表示，在擔任校長職務的15年來，感謝陳純婉董事長、陳純適執行長、梁應鐘院長的厚愛、教學與行政團隊的通力合作，以及家長會一直以來的大力支持，讓南榮國中逐年成長與進步。這是第6年在高水準的「屏東演藝廳」演出，南榮藝術社團同學們在指導老師及同學們辛勤努下締造優異的表現，這些表演同學都是經過全國音樂比賽及全國民俗體育競賽的洗禮，相信所有未來的世界優質公民們都收穫滿載。