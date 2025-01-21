嘉義凌晨地震「不排除是前震」！專家示警：5%機率主震還沒來

▲郭鎧紋指出，凌晨嘉義地震不排除只是「前震」。示意圖。（圖／記者許敏溶攝）



記者楊惠琪／台北報導

今天凌晨0時17分嘉義縣大埔鄉發生規模6.4強震，地震位於嘉義與台南交界，主震在大埔，餘震集中在台南。前地震測報中心主任郭鎧紋指出，凌晨嘉義地震與1964年規模6.3的台南白河大地震屬同一地質構造，約釋放兩顆原子彈的能量，近期除了要擔心餘震外，也不排除凌晨地震只是「前震」，真正主震還沒到，雖然只有5%的機率，但仍要提高警覺。

根據中央氣象署地震測報中心報告，今天凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震，深度9.7公里，屬極淺層地震，最大震度為6弱，出現在嘉義縣大埔，台南市也有5弱震度。而從主震開始，餘震不斷，多半集中在台南市南化區及楠西區，氣象署研判地震是菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊碰撞所造成。3天內可能有規模5.0以上地震會密集發生。

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近期嘉南地區地震不斷，郭鎧紋日前指出，去年嘉南地區發生超過117次地震，但在2023年僅發生28次地震，地震活動多了4倍。中正大學地科系副教授石瑞銓也示警，嘉南地區地震活動異常，恐是大地震前兆。中央大學應用地質系退休教授李錫堤也指出，梅山斷層百年大震周期已屆，不可不慎，氣象署應展開每日監控。

郭鎧紋接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，嘉義凌晨地震與梅山斷層無關，而是跟1964年的白河大地震的觸口斷層或口宵里斷層有關，都位處曾文水庫東邊，根據他在地震中心任職20多年經驗，近幾年有越來越多「主震變前震」的案例，像是2022年的台東關山地震，9月17日先發生芮氏規模6.4的前震，隔天下午才發生芮氏規模6.8的主震，雖然只有5%的機率，但仍要提高警覺。

李錫堤今受訪指出，嘉義凌晨6.4地震是觸口斷層錯動所引發，與1964年的台南白河是同一個地質構造，當年規模是6.3，相隔61年，目前該條斷層尚無周期性的相關研究，但根據歷史經驗，從現在起到2060年全台都處在地震活躍期，嘉南地區至少還會發生兩次規模6、規模7以上的強震，尤其台灣是地震島，比起日本地震發生密度更大，永遠都要有防震的準備。