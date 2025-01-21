最美禮生同框媽媽　照片顯露超強基因

▲擁有廟會「最美禮生」稱號的寧寧（趙采瑄）。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台灣民俗活動中有「禮生」出現，這些人又被稱作「神的寺女」，禮生不但長相美麗，身材也很火辣，而百萬網紅寧寧也是其中的一員，出眾的外貌不只讓她獲得「最美禮生」的封號，近日寧寧曬出與媽媽合體的影片，有趣母女互動引發網友圍觀。

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▲寧寧同框媽媽，同時比YA默契十足。

農曆蛇年即將來臨，為此寧寧特別製作相關服裝，並且邀請媽媽來試穿，只見畫面中母女兩人穿著新衣服走台步，最後還對著鏡頭俏皮比YA。

原本媽媽認為這身穿搭動作不適合太俏皮，結果在面對鏡頭時，最後還是忍不住比出手勢，讓寧寧發文笑虧，「嘴巴說不要，身體卻很自動欸」，可見母女間的好感情。

值得注意的是，寧寧的母親同樣有一雙深邃的大眼睛，乍看之下有幾分相似，美貌完全是遺傳自母親。原本就是人氣直播主的寧寧，近年來因為開始擔任禮生，亮眼外型受到大批網友關注，IG吸引54.1萬人追蹤，臉書粉專則多達308萬的驚人粉絲數，人氣居高不下。

這次母女同台影片一曝光，許多網友紛紛留言誇讚：「媽媽美女基因強大」、「說要酷酷的，結果兩個一起比YA」、「采瑄跟媽媽說的不一樣，不過比出來的動作都一樣，很可愛耶」、「媽媽太可愛了！」、「最後還是YA」。

▲寧寧同框媽媽，同時比YA默契十足。

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