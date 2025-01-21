　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普宣示就職「手不放聖經上」　第一夫人禮帽遮眼微妙互動引熱議

▲川普就職總統當天，與第一夫人梅蘭妮亞的微妙互動惹議 。（圖／路透）

▲川普宣誓就職，手不放聖經上 。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於20日正式宣誓就職，但第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）一身簡潔時尚的軍裝風格，禮帽不知為何戴得非常低，似乎刻意遮住半張臉，而且與川普的互動也有些微妙。此外，網友還注意到一個小插曲，川普在宣誓時，右手高舉未將左手放在由梅蘭妮亞手持的兩本聖經上，這是歷屆總統都會做的事，此舉雖然引發網上熱議，但專家表示，這對川普正式就任總統並無任何實際影響。

▼川普就職總統當天，與第一夫人梅蘭妮亞的微妙互動惹議 。（圖／路透，下同）

▲▼第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）以俐落軍裝出席川普就職典禮。（圖／路透）

▲▼第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）以俐落軍裝出席川普就職典禮。（圖／路透）

綜合外電報導，梅蘭妮亞與川普被拍到多張背對坐著，自顧自喝酒的畫面，再度引起網友討論，而梅蘭妮亞選擇在川普就職這天低戴禮帽，是否別有用意，也引發討論。

谷歌（Google）搜尋趨勢顯示，當地20日下午，有關川普宣誓時未將手放在聖經上的問題成為美國民眾最熱切搜尋的話題之一，甚至蓋過了就職典禮及演說本身的討論。

▲▼川普就職總統當天，與第一夫人梅蘭妮亞的微妙互動惹議 。（圖／路透）

▲▼川普就職總統當天，與第一夫人梅蘭妮亞的微妙互動惹議 。（圖／路透）

德州大學奧斯汀分校歷史教授及總統研究學者蘇里（Jeremi Suri）指出，這一細節雖引發好奇，但與川普正式宣誓就職無關。他強調，「憲法並未要求總統必須將宣誓與神聯繫起來。這項宣誓是對憲法的承諾，而非宗教儀式。」

蘇里進一步解釋，美國憲法允許新任總統以「宣誓」或「聲明」的方式完成就職，並未規定一定要接觸聖經或任何宗教物品。他說，「美國的建國者特意設計了這樣的彈性，允許即使是無神論者也能履行總統的就職程序。」

專家表示，雖然許多美國總統在宣誓時選擇使用聖經，但這僅僅是一種傳統，而非法定要求。歷史上也有總統選擇使用其他書籍或完全不使用任何物品進行宣誓。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
吳奇隆帶家人返台過年！親友曝現況
美國回來了！　川普就職後首發文
快訊／高雄男被捅死陳屍租屋多日　兇手深夜落網
12強球員IG曖昧「閱後即焚」被控性騷　女方身分起底
快訊／高雄深夜連4震！　馬路驚見奇景「三角隆起」
快訊／川普簽署行政命令　退出巴黎氣候協定
快訊／6.4強震災情最新統整　嘉南共17起26傷
恐跌破5℃！　過年大降溫時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國回來了！　川普就職後首發文：用盡每一口氣為人民奮戰

友台大將！　川普欽點盧比歐正式成為國務卿

快訊／川普簽署行政命令　退出巴黎氣候協定

川普宣示就職「手不放聖經上」　第一夫人禮帽遮眼微妙互動引熱議

川普就職典禮科技巨頭雲集！　她超吸睛

川普2.0徵高關稅來勢洶洶　台廠「想去美國這州」可能性大增

川普就職第一夫人帽子遮臉　軍裝風格帥氣簡潔

川普終止多元性別：美國政府只承認男性和女性

川普就職演說　重申拿回巴拿馬運河、墨西哥灣改名

川普就職宣布：南部邊境進入國家緊急狀態

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

巨石強森被女兒「爆改」 寵喊：接受這種虐待XD

行人馬路過一半衰被撞　騎士經路口未減速釀禍

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

#總預算案 立院表決大戰！民眾黨團抓包1綠委連按3個表決器

美國回來了！　川普就職後首發文：用盡每一口氣為人民奮戰

友台大將！　川普欽點盧比歐正式成為國務卿

快訊／川普簽署行政命令　退出巴黎氣候協定

川普宣示就職「手不放聖經上」　第一夫人禮帽遮眼微妙互動引熱議

川普就職典禮科技巨頭雲集！　她超吸睛

川普2.0徵高關稅來勢洶洶　台廠「想去美國這州」可能性大增

川普就職第一夫人帽子遮臉　軍裝風格帥氣簡潔

川普終止多元性別：美國政府只承認男性和女性

川普就職演說　重申拿回巴拿馬運河、墨西哥灣改名

川普就職宣布：南部邊境進入國家緊急狀態

差點砍成1元！　藍白聯手NCC預算對半砍、數發部減列2億

吉伊卡哇、航海王都在富士電視台！50企業撤廣告…網憂：還能播嗎

有李多慧、林襄！味全小龍女寫真卡「要價19800元」　球迷：被當盤子

快訊／寶林茶室食物中毒6死！北檢偵結　上午10點召開記者會說明

上班族過年紅包預算近1.2萬元　最怕被問「薪水多少」

林立「邊打12強邊傳曖昧私訊」被抓包！她男友要求：250 談判內幕曝

快訊／高雄男被捅死陳屍租屋多日　兇手血腳印曝行蹤深夜落網

美國回來了！　川普就職後首發文：用盡每一口氣為人民奮戰

山本由伸成佐佐木朗希加盟道奇重要推手　分享在隊正面經驗

嘉義6.4強震　氣象署：3天內可能有「密集5以上餘震」

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

國際熱門新聞

雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候

即／川普就職典禮現場　王定宇開箱貴賓包廂

川普終止多元性別：美國政府只承認男性和女性

川普就職宣布：南部邊境進入國家緊急狀態

即／台灣可以參加川普就職了！立委搭地鐵趕路中

即／川普簽署行政命令　退出巴黎氣候協定

川普就職典禮科技巨頭雲集！　她超吸睛

川普就職演說　重申拿回巴拿馬運河、墨西哥灣改名

雷根之魂附身？川普與雷根怪奇物語

「死刑」無嚇阻犯罪效果？這1國家拿出證明打臉

川普就職演說提洛杉磯野火　批評拜登政府無能

尹錫悅換囚服拍入監照 暫居3坪大單人牢房

奈及利亞油罐車爆炸　造成86人喪命

23歲網美「半裸哺乳」照引酸言　她高EQ回應了

更多熱門

相關新聞

川普就職典禮科技巨頭雲集！　她超吸睛

川普就職典禮科技巨頭雲集！　她超吸睛

美國第47任總統川普今天宣誓就職，科技界大咖近距離觀禮，包括臉書創辦人祖克柏、特斯拉執行長馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯、Google執行長皮查伊，以及蘋果執行長庫克等。不過貝佐斯女友蘿倫桑契斯（Lauren Sanchez）一身白色套裝，內搭低胸馬甲，相當亮眼，成為現場關注的焦點之一。

川普2.0徵高關稅　台廠去美國這州可能大增

川普2.0徵高關稅　台廠去美國這州可能大增

川普就職妻帽子遮臉　軍裝風格帥氣簡潔

川普就職妻帽子遮臉　軍裝風格帥氣簡潔

川普終止多元性別：美國政府只承認男性和女性

川普終止多元性別：美國政府只承認男性和女性

川普就職　韓國瑜領隊8人觀禮

川普就職　韓國瑜領隊8人觀禮

關鍵字：

川普第一夫人梅蘭妮亞北美要聞總統

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

即／強震爆災情！嘉義印刷廠火警

即／南部地區00:17「有感地震」！網嚇：南部超大

即／嘉義縣大埔6.4強震「今天停班停課」

即／台南民宅天花板坍塌救出11人　黃偉哲到場勘災

即／國家警報再響！01:42南部發生有感地震

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店

／李威夫妻恐列被告　2人都在讀書會殺人現場

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

更多

最夯影音

更多

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面