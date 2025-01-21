川普宣示就職「手不放聖經上」　第一夫人禮帽遮眼微妙互動引熱議

▲川普宣誓就職，手不放聖經上 。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於20日正式宣誓就職，但第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）一身簡潔時尚的軍裝風格，禮帽不知為何戴得非常低，似乎刻意遮住半張臉，而且與川普的互動也有些微妙。此外，網友還注意到一個小插曲，川普在宣誓時，右手高舉未將左手放在由梅蘭妮亞手持的兩本聖經上，這是歷屆總統都會做的事，此舉雖然引發網上熱議，但專家表示，這對川普正式就任總統並無任何實際影響。

▼川普就職總統當天，與第一夫人梅蘭妮亞的微妙互動惹議 。（圖／路透，下同）



綜合外電報導，梅蘭妮亞與川普被拍到多張背對坐著，自顧自喝酒的畫面，再度引起網友討論，而梅蘭妮亞選擇在川普就職這天低戴禮帽，是否別有用意，也引發討論。

谷歌（Google）搜尋趨勢顯示，當地20日下午，有關川普宣誓時未將手放在聖經上的問題成為美國民眾最熱切搜尋的話題之一，甚至蓋過了就職典禮及演說本身的討論。

德州大學奧斯汀分校歷史教授及總統研究學者蘇里（Jeremi Suri）指出，這一細節雖引發好奇，但與川普正式宣誓就職無關。他強調，「憲法並未要求總統必須將宣誓與神聯繫起來。這項宣誓是對憲法的承諾，而非宗教儀式。」

蘇里進一步解釋，美國憲法允許新任總統以「宣誓」或「聲明」的方式完成就職，並未規定一定要接觸聖經或任何宗教物品。他說，「美國的建國者特意設計了這樣的彈性，允許即使是無神論者也能履行總統的就職程序。」

專家表示，雖然許多美國總統在宣誓時選擇使用聖經，但這僅僅是一種傳統，而非法定要求。歷史上也有總統選擇使用其他書籍或完全不使用任何物品進行宣誓。