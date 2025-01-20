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尹錫悅換囚服住「3坪單人牢房」！每周可洗1次熱水澡　房內設施曝

▲▼尹錫悅。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅。（圖／路透，下同）

文／中央社

韓國法院昨凌晨裁定羈押總統尹錫悅，下午他就以總統身分進入首爾看守所的普通牢房。韓媒報導，尹錫悅依標準程序接受身體檢查後換上囚服、拍攝入監照片，隨後被送進約3坪大的單人牢房。

韓國「中央日報」報導，首爾看守所與尹錫悅進行簡單面談後，判定他沒有特殊健康問題。經過體檢後，尹錫悅更換卡其色囚衣，並掛上收監號碼，拍攝入監照片。之後他領取內衣、毛巾、牙刷、餐盤、塑膠湯匙等日用品，並前往牢房。

尹錫悅被關押在面積約10.6平方公尺的單人牢房，房內有洗手台、電視、桌子、馬桶等設施。

▲▼尹錫悅。（圖／路透）

監獄的1名消息人士表示，「可能會像前總統朴槿惠（服刑時）一樣，安排3人房以上規模的舍房」，但考慮到警衛部署與監獄狀況等，也可能替尹錫悅安排更大的牢房。

報導指，考量到尹錫悅的現任總統身分，他每週可以洗1次熱水澡，且洗澡時間不會與其他囚犯重疊；他每天還可單獨運動最多1小時。監獄消息人士表示，「如果他不願意，我們不會強迫他運動，宗教活動原則上也可以進行」。

至於尹錫悅在監獄內的伙食，首爾拘留所19日早餐提供餃子湯、涼拌辣蘿蔔乾，午餐則包括馬鈴薯湯、辣炒豬肉等。

首爾看守所通常允許每天探視一次，尹錫悅的辯護律師可以在1天中的任何時間會見他。

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