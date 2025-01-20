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飛日本還是要小心流感！疫情高點3縣「沒有東京、大阪了」

▲桃園機場出國人潮。（圖／記者廖婕妤攝）

▲出國去日本要小心流感。（示意圖／記者廖婕妤攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本流感疫情持續升溫，台大前醫師林氏璧今（20）日指出，日本國立感染症研究所最新數據，1月6日至12日期間，日本約5000家醫療機構通報流感患者平均數為每院35.02人，比前一周略微上升。他列出目前日本疫情最嚴重的3縣是德島縣、宮崎縣、高知縣，值得注意的是，東京和大阪反而下降。

林氏璧表示，日本國立感染症研究所最新數據指出，1月6日至12日期間，日本約5000家醫療機構通報流感患者平均數為每院35.02人，比前一周的33.82人略微上升。推估過去四周分別新增167萬、258萬、110萬及145.1萬人因流感就醫，整個流感季至今累計達849.2萬人。雖然部分地區疫情已見緩和，但整體仍處於高峰。

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目前超過「警報」等級（每院30人）的地區數從30處回升至40處。疫情最嚴重的縣市包括德島縣（57.38人）、宮崎縣（57.24人）、高知縣（56.36人）、愛媛縣（50.69人）、佐賀縣（50.67人）、熊本縣（49.62人）、靜岡縣（47.73人）。值得注意的是，東京降至21.93人，大阪為24.93人，顯示都市地區疫情相對較緩和。

本周流感住院患者數為4684人，較前一周的5304人下降。其中60歲以上年齡層占住院總數的70%以上。分析流感分型，近五周內A型H1N1流感占比高達95%，成為主流病毒株。

日本媒體採訪當地居民防疫心法，有人認為保持良好睡眠與健康寢具是關鍵；也有人避開在電車上咳嗽的乘客。伊藤博道醫師則分享其31年未感染流感的秘訣，包括勤洗手、用綠茶漱口、食用富含纖維及益生菌的食品，並強調清潔與均衡飲食的重要性。

最後，林氏璧醫師透露，其北海道行程結束後，已安全度過流感潛伏期，未染疫。日本整體疫情雖然高漲，個人防疫措施仍不可鬆懈。

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