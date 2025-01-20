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史上最巨「泰坦恐龍」來台！37公尺長骨骼　拆天花板才能展出　

▲▼《史前巨獸 泰坦恐龍展》在國立台灣台灣科學教育館開展，37公尺長的「泰坦恐龍」為最大亮點，是目前世界上已知最大的恐龍骨骼之一，僅在台灣展出。（圖／聯合數位文創提供）

▲《史前巨獸 泰坦恐龍展》在國立台灣科學教育館開展，37公尺長的「泰坦恐龍」為最大亮點。（圖／聯合數位文創提供，下同）

記者林育綾／台北報導

《史前巨獸 泰坦恐龍展》已在國立台灣科學教育館開展，其中以37公尺長的「泰坦恐龍」全身復原骨骼為最大亮點，是目前世界上已知最大的恐龍骨骼之一，僅在台灣展出，展覽也特別引進來自日本的超擬真電動霸王龍、巴洛龍，近距離欣賞更逼真。

▲▼《史前巨獸 泰坦恐龍展》在國立台灣台灣科學教育館開展，37公尺長的「泰坦恐龍」為最大亮點，是目前世界上已知最大的恐龍骨骼之一，僅在台灣展出。（圖／聯合數位文創提供）

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▲可親身近距離體驗泰坦巨龍的龐大。（圖／ © The Trustees of The Natural History Museum, London／聯合數位文創提供聯合數位文創提供）

《史前巨獸 泰坦恐龍展》由聯合數位文創、大英自然史博物館聯合策劃，成為大批恐龍迷、親子家庭在寒假和過年期間，最關注的展覽之一。為了完整呈現「泰坦恐龍」的壯觀體型，展覽特別拆除部分展覽天花板，讓觀眾可以從不同角度，仰望這隻龐然大物。

▲▼《史前巨獸 泰坦恐龍展》在國立台灣台灣科學教育館開展，37公尺長的「泰坦恐龍」為最大亮點，是目前世界上已知最大的恐龍骨骼之一，僅在台灣展出。（圖／聯合數位文創提供）

▲有趣的體重機，根據加總的體重，出現相對應體型與年齡相仿的泰坦巨龍！（圖／© The Trustees of The Natural History Museum, London ／聯合數位文創）

▲▼《史前巨獸 泰坦恐龍展》在國立台灣台灣科學教育館開展，37公尺長的「泰坦恐龍」為最大亮點，是目前世界上已知最大的恐龍骨骼之一，僅在台灣展出。（圖／聯合數位文創提供）

▲生動的多媒體互動遊戲，帶觀眾一步步了解泰坦巨龍的生活方式、食物鏈、捕食等生存特徵。（圖／© The Trustees of The Natural History Museum, London／聯合數位文創）聯合數位文創）

搭配全新打造的多媒體互動裝置，不僅能深入了解「泰坦巨龍」如何進化為「陸地霸主」，更能親身參與互動闖關，模擬泰坦恐龍的生存挑戰，寓教於樂，多層次的互動體驗，為大小朋友打造一場身臨其境的恐龍之旅。

▲▼《史前巨獸 泰坦恐龍展》在國立台灣台灣科學教育館開展，37公尺長的「泰坦恐龍」為最大亮點，是目前世界上已知最大的恐龍骨骼之一，僅在台灣展出。（圖／聯合數位文創提供）

▲另引進恐龍界巨星「超擬真電動霸王龍」，等比打造、高還原捕食兇猛瞬間。（圖／©Kokoro Co Ltd.／聯合數位文創）

包括透過體重比拼裝置，觀眾可挑戰召喚與自己體型匹配的泰坦恐龍，親身感受這位地球霸主的壯觀魅力。還特別引進來自日本的超擬真電動霸王龍、巴洛龍，除了可以體驗餵食巴洛龍，還能近距離欣賞霸王龍捕獵時的兇猛姿態，感受史前生態的真實震撼。此外，現場也有來自晚白堊世南美洲的超人氣巨星牛龍，不定時與觀眾見面。

▲▼《史前巨獸 泰坦恐龍展》在國立台灣台灣科學教育館開展，37公尺長的「泰坦恐龍」為最大亮點，是目前世界上已知最大的恐龍骨骼之一，僅在台灣展出。（圖／聯合數位文創提供）

▲還能體驗餵食巴洛龍，看牠如何運用長脖子來進食。（圖／©Kokoro Co Ltd.／聯合數位文創提供）

《史前巨獸泰坦恐龍展》 
展期：即日起至2025年4月6日(日)，除夕（1/28）休館 
地點 ：國立台灣科學教育館7樓南側展區 
時間 ：非寒假之平日 9:00-17:00 (16:30停止售票及入場)。假日及寒假(1月21日-2月10日) 9:00-18:00 (17:30停止售票及入場) 。

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