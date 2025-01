史上最巨「泰坦恐龍」來台！37公尺長骨骼　拆天花板才能展出　

▲《史前巨獸 泰坦恐龍展》在國立台灣科學教育館開展,37公尺長的「泰坦恐龍」為最大亮點。(圖/聯合數位文創提供,下同)



記者林育綾/台北報導

《史前巨獸 泰坦恐龍展》已在國立台灣科學教育館開展,其中以37公尺長的「泰坦恐龍」全身復原骨骼為最大亮點,是目前世界上已知最大的恐龍骨骼之一,僅在台灣展出,展覽也特別引進來自日本的超擬真電動霸王龍、巴洛龍,近距離欣賞更逼真。

▲可親身近距離體驗泰坦巨龍的龐大。(圖/ © The Trustees of The Natural History Museum, London/聯合數位文創提供聯合數位文創提供)



《史前巨獸 泰坦恐龍展》由聯合數位文創、大英自然史博物館聯合策劃,成為大批恐龍迷、親子家庭在寒假和過年期間,最關注的展覽之一。為了完整呈現「泰坦恐龍」的壯觀體型,展覽特別拆除部分展覽天花板,讓觀眾可以從不同角度,仰望這隻龐然大物。





▲有趣的體重機,根據加總的體重,出現相對應體型與年齡相仿的泰坦巨龍!(圖/© The Trustees of The Natural History Museum, London /聯合數位文創)

▲生動的多媒體互動遊戲,帶觀眾一步步了解泰坦巨龍的生活方式、食物鏈、捕食等生存特徵。(圖/© The Trustees of The Natural History Museum, London/聯合數位文創)聯合數位文創)

搭配全新打造的多媒體互動裝置,不僅能深入了解「泰坦巨龍」如何進化為「陸地霸主」,更能親身參與互動闖關,模擬泰坦恐龍的生存挑戰,寓教於樂,多層次的互動體驗,為大小朋友打造一場身臨其境的恐龍之旅。

▲另引進恐龍界巨星「超擬真電動霸王龍」,等比打造、高還原捕食兇猛瞬間。(圖/©Kokoro Co Ltd./聯合數位文創)

包括透過體重比拼裝置,觀眾可挑戰召喚與自己體型匹配的泰坦恐龍,親身感受這位地球霸主的壯觀魅力。還特別引進來自日本的超擬真電動霸王龍、巴洛龍,除了可以體驗餵食巴洛龍,還能近距離欣賞霸王龍捕獵時的兇猛姿態,感受史前生態的真實震撼。此外,現場也有來自晚白堊世南美洲的超人氣巨星牛龍,不定時與觀眾見面。

▲還能體驗餵食巴洛龍,看牠如何運用長脖子來進食。(圖/©Kokoro Co Ltd./聯合數位文創提供)

《史前巨獸泰坦恐龍展》

展期:即日起至2025年4月6日(日),除夕(1/28)休館

地點 :國立台灣科學教育館7樓南側展區

時間 :非寒假之平日 9:00-17:00 (16:30停止售票及入場)。假日及寒假(1月21日-2月10日) 9:00-18:00 (17:30停止售票及入場) 。