快訊／國家警報響了！09:53地震太有感 記者黃君瀚／綜合報導 今（9）日上午9點53分台灣東北地區發生有感地震，國家級警報大響，最大震度預估為3級，詳細地震資訊有待氣象署地震報告。 [廣告]請繼續往下閱讀... 每日新聞精選 免費訂閱《ETtoday電子報》 04/07 全台詐欺最新數據 更多新聞 609 件 1 億 7411 萬 損失金額(元) 更多新聞 ※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板 ET快訊 快訊／規模5.8地震「全台有感」 氣象署：獨立事件 快訊／2樓高「舊衣山」坍塌 1女被活埋 快訊／規模5.8地震！ 北捷啟動慢速巡軌 規模5.8地震「跳一下才搖」 網嚇爛：高樓超暈 快訊／9:53規模5.8地震 最大震度4級 快訊／國家警報響！發生有感地震 台北感受搖晃 快訊／川普再提台積電：不來建廠「課100%關稅」 樂天桃猿「球員伙食竟比犯人差」！ 母公司苛扣預算 林秉文棄保潛逃！疑藏匿洛杉磯 調查局列外逃通緝犯名單 前啦啦隊諷富邦悍將「戰績永遠墊底」 炎上2天！道歉了 NBA球員「頭著地重摔」送醫！驚悚畫面曝 對手跪地祈禱 分享給朋友： 追蹤我們： 新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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