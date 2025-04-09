突收好市多「自動續約簡訊」　他怒喊被硬上！遭網打臉：你同意的

▲原PO收到自動扣款續約會員的通知。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

好市多4月起改成「掃碼（掃卡）入場新制」，引發消費者不滿，如今又有會員抱怨，收到好市多傳來的簡訊，原來是「好市多年費繳款授權書」的自動續約通知，氣得直接打電話給客服取消，感覺有種「被硬上」的感覺。貼文曝光，網友卻指出，辦聯名卡時沒有仔細看合約就簽約，「你一定有簽」。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，日前收到簡訊，將以好市多聯名卡扣款續約年費，扣款成功即續約成功。他急忙回覆簡訊，表示自己並未同意，「我什麼時候簽這個？我沒同意」。

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但因為是系統簡訊，訊息回覆未成功，隨後，他立即致電客服取消，並強調自己不會簽這種授權書，「明年快到期時想續才續啊！有點被硬上的感覺不是很好」。

貼文曝光，網友指出，當初簽約的時候合約書都有寫，「事實證明，你當初在辦卡填資料時，根本就沒看條款就簽名了吧」、「通常會發這種文的，代表那個合約書都沒認真在看」、「當初為了500元（好多金）簽的，結果自己忘記還惱羞」、「連系統傳的簡訊你也能回，想想你會發這個文也不奇怪了」。

有網友大讚自動續約很方便，「我覺得很方便啊，我才不想要每次續約都要問我，很煩耶～自動續約超方便的，不用去擔心會員資格問題」。但也有人抱怨，「我也有遇到，現場辦卡，信用卡人員有與我確認，我特別跟信用卡人員說我不勾自動扣款續會那一欄。結果使用後過一陣子，還是有收到這簡訊。打給信用卡客服，客服輕描淡寫說下次去現場時，找好市多客服取消就好，自己沒做的事，還要專程花時間排客服很火大。