童年「2種才藝沒用處」　他驚還能開課！網吵翻：真的有用

▲為了讓孩子贏在起跑點，不少家長會讓孩子學才藝。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

「為什麼才藝班還存在珠算和書法？」一名網友納悶直呼，台灣社會看重職業身分、能賺多少錢，而珠算與書法看似沒任何用處，為何課程依舊能開成，讓他好奇背後的原因？文章曝光後，有家長直言，「能『安靜』就是好才藝，懂得就懂」、「珠算心算是真的有用」。

一名網友在PTT以「為什麼才藝班還存在珠算和書法？」為標題發起話題，他表示，其實這兩類課程他都喜歡，如果有生小孩的話，在不逼迫的情況下，也會讓他們去學習或體驗。

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但回歸現實面，原PO納悶直言，台灣以職業、賺錢為主的競爭環境之中，「這兩種才藝並沒有任何用處，為什麼還能存在呢？」尤其現在少子化，這兩類課程還是能開成，「難道是不少小孩有去上課？」

底下網友熱議，「重點是給小孩沒事找事做吧」、「養過小孩就知道，能『安靜』就是好才藝，懂得就懂」、「都是培養耐心，無形的心智財富，懂得都懂」、「珠算練專注，書法美感與專注力」、「培養耐心，讓小孩有事做+1」、「不然芭蕾舞跟直排輪有用嗎」、「國小去老師家上過書法，小班制大家寫完都在玩，很開心」。

其他人則分享，「書法真的重要」、「珠算心算是真的有用」、「後悔童年沒認真學書法，我字超醜」、「算數快一點是真有用，你有沒有遇過買東西76元，你身上剛好有121元，然後店員算半天算錯，最後拿計算機出來按的？」「我覺得才藝應該要開Excel跟倉頡班，超有用」。

說到最實用的才藝，過去有網友認為，學游泳絕對不後悔，「游泳真的能早學就學，保命用的」、「游泳對身心都好」；還有鋼琴也是必學才藝之一，「鋼琴我覺得是學了最不虧的樂器」、「鋼琴吧？認真會彈琴的人大加分」。