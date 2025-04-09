樂天桃猿球員「伙食竟比犯人差」！母公司財務危機苛扣預算

▲桃猿隊在Lamigo時期曾三連霸職棒總冠軍，更兩度得到當時總統蔡英文接見。（圖／CTWANT資料照）

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樂天桃猿球隊遭控伙食預算縮減導致品質低落，球員們每餐預算僅100到150元，常沒肉吃外，餐點更是又油又膩，嚴重消耗運動員身體健康。知情人士透露，過去在Lamigo時期，球團對球員餐飲預算「無上限」，偶爾還會出現龍蝦和牛肉火鍋讓球員補充營養，易主後卻因母公司的財務危機，導致球員飲食品質「斷崖式下跌」，餐點更常難以下嚥，簡直比監獄收容人還克難，讓球員們無比寒心。

據了解，桃猿於2003年以「第一金剛隊」成立，後更名為「LA NEW」熊，後因主場從高雄異動到桃園，改名為「Lamigo桃猿」，在「Lamigo」時期更是高光時刻不斷。

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當時總經理劉玠廷注重球員伙食，比照大聯盟規格，聘請專業廚師團隊料理球員伙食，包括中餐、賽前和賽後讓球員可以補充能量，賽前餐點則以高蛋白為主，除2道肉類外，多半還會加上海鮮，更遵照營養師建議，忌諱油炸類以避免增加球員負擔，連旅日歸國的投手王溢正在比較兩地伙食後，都大讚桃猿隊伙食「真的很棒」。

▲桃猿隊在2019年9月轉讓給日本樂天集團，此後未曾奪下職棒總冠軍，伙食品質也開始下滑。（圖／CTWANT資料照）

「老闆還會特別要求廚房加菜，還有機會吃到龍蝦海鮮鍋或牛肉火鍋。」不願具名球員回憶，當時每餐標準為五菜一湯加當令水果，廚師還會絞盡腦汁變換菜色，如有球員不舒服，廚師更會幫忙煮粥，每次吃飯時都能感受到球隊的用心，大家比賽時自然也就全心投入的努力回報。

在全方位照顧下，球員將全部心力放在賽場，球隊戰績果然遙遙領先，更數次封王，2017年拿下隊史上第5座中華職棒總冠軍，更成為史上第一支獲得時任總統蔡英文接見的職業球隊。

桃猿隊在2018年完成二連霸，於2019年3月再次前往總統府，同年10月完成隊史上首次和最後一次三連霸，並在當年易主給日本樂天集團，再次更名為「樂天桃猿」，選手們的伙食也開始跟著下滑。

據了解，由於母公司樂天集團面臨財務危機，管理層希望「損益兩平」，2024年開始要求廚房降低成本，2025年更是直接裁掉3名廚師，以每餐100元到150元的價格要求熱炒店外燴供餐，其預算有如大學生，餐飲品質可說是比監獄還克難。

▲樂天桃猿隊如今每餐供應4菜1湯，更以蔬菜為主，球員無法補充足夠的蛋白質。（圖／讀者提供）

相較於台北監獄公布的菜單，收容人的晚餐為三菜一湯，包括兩葷一素，桃猿每餐則是四菜一湯，但多數為素菜，洋蔥炒肉絲等肉菜也是「菜比肉多」，球員們得從大量蔬菜內找尋少的可憐的蛋白質。

以3月21日為例，北監晚餐為回鍋肉片、脆皮蝦捲、炒青菜和竹筍湯，樂天的菜單則是滷豆干、番茄炒蛋和2樣綠油油的蔬菜，餐台上連肉丁和肉末都沒看到，番茄炒蛋更是油比蛋多，其他餐點又油又膩，讓球員們難以下嚥，只能自己叫外賣或是帶便當。

球員無奈表示，如今的餐點完全不符合運動員的營養需求，重油重鹹的料理更在消耗運動員的身體，而運動員多次反映，球團仍只顧省錢，完全忽略第一線戰力的感受，希望管理層別將他們當成花錢的負擔，應盡到球團責任，給予球員最基本的尊重和照顧。

樂天球團回應，針對球員伙食供應的意見，球團理解目前飲食未滿足需求，球團接收到意見回饋後，已經與球員進行溝通、了解需求，並與相關單位研議改善餐點品質與營養、要求加強品管，未來將會與球員保持溝通，持續改善調整以符合球員需求。

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