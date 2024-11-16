科學家分析：人類滅絕後　這生物將「接管地球」

▲一旦人類滅絕，則章魚可能成為下一個主宰地球的霸主。圖為藍環章魚。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

若人類因戰爭或氣候變遷滅絕，章魚可能接替人類成為地球主宰。科學家認為，章魚的智慧、靈巧性及適應力，讓其在後人類時代具有成為文明創建者的潛力。雖然這一切僅為推測，但章魚的能力讓這一假設顯得具有科學依據。

根據英媒《每日郵報》，牛津大學教授蒂姆•庫爾森（Tim Coulson）認為，章魚是地球上最聰明、最具適應力和資源性的生物之一。他分析，章魚具備構建文明的關鍵特徵，例如高等神經結構、解決複雜問題的能力，以及使用工具的靈巧性，牠們甚至已被觀察到能用石塊建造棲息地。這顯示，章魚可能進一步進化出類似人類的社會與技術能力。

然而，章魚的短壽命及缺乏骨骼結構可能成為障礙。章魚的壽命僅約1.5至5年，可能限制社會發展的進程。不過，章魚能迅速達到身體與心理成熟，且繁殖率高，或許能在進化過程中彌補這一劣勢。

此外，章魚雖難以完全適應陸地生活，但庫爾森推測，牠們可能演化出如水肺般的裝置，延長水外生存時間，甚至進一步學習捕獵陸地動物的方法。

相較之下，其他物種如靈長類動物、鳥類和昆蟲的潛力較為有限。靈長類動物雖具有使用工具的能力，但牠們與人類面臨相同威脅，例如氣候變遷和捕食者壓力，可能在後人類時代一同滅絕。至魚鳥類和昆蟲雖展現出建造複雜結構的能力，但缺乏必要的靈活性，難以製造工具或進行大規模環境改造。

庫爾森強調，這些推測仍存在高度不確定性。進化受到隨機突變及環境變化的多重影響，目前仍無法確定，未來是否會有另一個物種，能夠具備人類般的智慧，但章魚的高適應力與聰明才智，使牠們成為未來地球主宰的潛在候選者之一。

這一假設不僅激起人類對於進化的全新思考，也提醒人類必須重新審視自身與地球的關係。或許，人類在探索未來生命可能性的同時，也應更積極地為當下的地球生態系統負責。