地球霸主「37公尺泰坦恐龍」登台！體型如波音737陸地行走

▲《史前巨獸 泰坦恐龍展》12月登場，世界最大級的37公尺長「泰坦恐龍」即將登台。（圖／聯合數位文創提供，下同）



記者林育綾／綜合報導

恐龍迷必追！近十年才被挖掘，並引爆全球關注話題的「巴塔哥泰坦恐龍」（Titanosaur Patagotitan Mayorum），被證實為地球誕生以來，已知的最大型陸地生物之一，如今長達37公尺、重達2.67噸的「泰坦巨龍」等身大復原骨骼，將於12月19日來台，在國立台灣科學教育館《史前巨獸 泰坦恐龍展》展出。

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▲「泰坦恐龍」如同一架在陸地上行走的波音737，民眾甚至可以走到恐龍的骨骼下方。（圖／聯合數位文創提供）



大英自然史博物館及其領先世界的科學家，耗費數年策劃，在2023年推出《史前巨獸 泰坦恐龍展》，如今將於12月19日登陸國立台灣科學教育館，最大亮點就是可以看到長達37公尺、等身大的「泰坦巨龍」，更能透過全新打造的互動裝置，探索牠的誕生、成長、生存等一連串演進歷程。

37公尺又是怎麼樣的概念？可以想像就像一架在陸地上行走的波音737，而在《史前巨獸 泰坦恐龍展》，民眾難得可以近距離感受到這隻史前巨獸的龐大，甚至可以走到泰坦恐龍的骨骼下方，抬頭仰望觀察牠的身軀，體驗前所未有的視角，是全台唯一可以近距離感受到「陸地王者」巨大與威勢的機會。

▲▼《史前巨獸 泰坦恐龍展》即將登場，觀眾可抬頭仰望觀察牠的身軀，體驗前所未有的視角。（圖／聯合數位文創提供）

為了可以找到容納史前巨獸的場地，台灣主辦單位聯合數位文創與大英自然史博物館經過數次溝通，館方也多次派員來台場勘後，終於選定在國立台灣科學教育館展出，甚至需要拆卸一部份的天花板增加高度，才能完整呈現這隻「地球霸主」泰坦恐龍，將是史無前例、工程最浩大的布展。

▲為了展出「地球霸主」泰坦恐龍，甚至需要拆卸一部份的天花板增加高度，才能完整呈現。（圖／聯合數位文創提供）

泰坦恐龍是目前地球已知最大的陸地王者，重達約57噸，相當於8隻霸王龍的體重。不少人會好奇，還有誰能夠威脅到牠呢？牠一天需要多少食物，才能讓長出如此龐大的身軀？泰坦恐龍的生存機率又是多少？科學家們通過研究恐龍骨骼化石，發掘科學知識，將透過有趣的互動裝置，讓觀眾在遊戲中了解，泰坦恐龍如何在面對種種威脅下生存。

大英自然史博物館公眾項目主任亞歷克斯·伯奇博士表示，展覽中，我們探索了這些恐龍是如何以如此驚人的體型存在於世上，希望當民眾站在泰坦巨龍這樣的生物旁邊，能切身感受牠所帶來的驚喜。

▲《史前巨獸 泰坦恐龍展》12月登場，世界最大級的37公尺長泰坦恐龍即將登台。（圖／聯合數位文創提供）



《史前巨獸 泰坦恐龍展》將帶領觀眾一起走進史前時代，親眼見證地球上最大級的陸地王者雄偉英姿，直面牠所帶來的震撼，展覽於12月19日展出至2025年4月6日，門票於10月21日啟售，是恐龍迷年度必追的特展。