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醫師國考「2／3是波波」！ 本土小牙醫聯盟怒轟：看病像玩踩雷遊戲

醫師國考監考員發文，稱教室內竟有2/3是考生是波波，本土小牙醫聯盟痛批政府持續放水開後門。（翻攝自本土小牙醫聯盟臉書）

▲本土小牙醫聯盟去年發起「反密醫 反特權 反對24億假偏鄉計畫大遊行」。（翻攝自本土小牙醫聯盟臉書）

圖文／鏡週刊

今（20日）是學測第三天，也是醫師、牙醫執照國家考試舉行之日，然而有網友發現，一間教室裡竟有2/3的考生是「波波醫師」。對此，粉專《本土小牙醫聯盟》毫不意外，指出其實3年前，波波的應考總人數，就曾超過全台本土牙醫系考生，且目前政府每年開放的波波實習名額，也多過數所台灣頂大的招生名額，痛批政府說一套做一套，持續替走後門的波波們放水。

本土小牙醫聯盟質疑，之所以有這麼多程度參差不齊的波波能參加國家考試，是因為政府根本沒有在把關，讓走捷徑的人，比苦讀走正規途徑的人還要多，他們不禁懷疑「這到底是為誰辦的國家考試？難道台灣有外包一間醫學院在東歐嗎？」

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原本衛福部、考選部、教育部民國106年（西元2017年）時，共同頒布了「國外大學或學院醫學系科學歷採認原則」，規定以後出國的波波要符合資格才能參加醫師國考，不料卻被發現，考選部根本沒按標準篩選，甚至讓考生自己簽切結書，考生說自己合格就合格。

本土小牙醫聯盟指責，如今衛福部更變本加厲，在5千人反波波大遊行隔天，藉故放寬波波成為醫師的條件，讓遠距教學、甚至野雞大學的波波都能回台當醫師；並在3天後火速召開審查會議，波波牙醫應考生全數通過，一個也沒刷掉。

醫師國考監考員發文，稱教室內竟有2/3是考生是波波。（翻攝自本土小牙醫聯盟臉書）

▲醫師國考監考員發文，稱教室內竟有2/3是考生是波波。（翻攝自本土小牙醫聯盟臉書）

本土小牙醫聯盟強調，國外學歷審核是醫師、牙醫師素質的第一道把關，如今門戶洞開，衛福部不但不理醫界抗議，更欺騙人民，謊稱修法內容毫無改動。即便他們暫時守住了波波實習名額不放寬，但面對波波大軍不斷湧入，政府能否頂住壓力、不發明新計畫增加波波名額，他們其實很悲觀。

本土小牙醫聯盟感嘆，學測日子裡，無數學子苦讀3年甚至重考更久，只為了一圓醫師夢；反觀有一群人仗著家裡有錢，跳過嚴苛的大學入學考試，政府還聯合起來幫他們放水！

本土小牙醫聯盟喊話出身清寒、靠苦讀當上醫師的總統賴清德，「您忍心繼續放任權貴波波侵門踏戶、奪走台灣學子的未來嗎？讓民眾看醫生像在玩踩地雷遊戲，就是您想要打造的健康台灣嗎？」


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