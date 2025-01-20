起底神祕「王薀老師」　從未公開露面

▲警方荷槍實彈前往王薀（紅圈處）精舍將他拘提到案。（翻攝畫面）



圖文／鏡週刊

本刊調查，被檢警視為主嫌的王薀，今年64歲，本名王江鎮，著有《愣嚴經蠡測》等大量宗教、心靈成長書籍。他在臉書號稱暢銷作家，宣稱其外文著作上市後，連續3年登上網路書店亞馬遜暢銷榜第一名，連公車上都有他的廣告。奇怪的是，王名下沒有任何房產，傳道的精舍、茶室等4處據點，也都是信徒捐贈，連平常使用的手機門號也非登記在他名下，顯得十分低調、神祕。

一名與王薀有過多次接觸的佛教界人士透露，王的精舍及茶室裝潢高檔，裡面收藏許多珍貴的古董、字畫，形同「佛教招待所」，他的弟子除了李威，還有多位司法官、律師及白領人士，大家定期上課、聚會，關係十分緊密。

▲王薀十分神祕，從不拍照，臉書的頭貼也用畫像取代照片。（翻攝王薀臉書）

該人士告訴本刊，王薀身材不高，身形卻十分壯碩，留著一頭及肩白髮，他幾乎不拍照，如果不是信徒或熟人介紹，一般人難以窺知他的真面目，就連臉書照片都用自畫像，直到他坐上囚車被送往看守所，大家才透過媒體鏡頭看到他模糊的形象。

▲王薀的精舍及茶室裝潢典雅，裡面還收藏許多古董和藝術品。（翻攝王薀官網）

王薀精研茶藝，也修習過太極、少林等武學，如遇貴賓拜訪，王才會開放茶室，以高級的南投蜜香紅茶招待訪客，並由二名美女負責泡茶，但開始談話前，他都會告知訪客須把手機關機，談話內容和影像都不得曝光。

▲佛學作家王薀（右）因捲入女信徒虐死案，遭檢方聲押獲准，關進看守所。（ETtoday授權）

平常他除了談論佛理，還會滔滔不絕介紹自己的畫作和藝術收藏，一時興起甚至會拿出自己錄製、演唱的老歌唱片，放給賓客聽。一名信徒表示，王的歌聲極具穿透力，聽眾聽了大都如癡如醉。



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