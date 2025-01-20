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退休後才向鴻海討10億　戴正吳出手原因曝

夏普於2022年把日本堺工廠購回成為百分之百全資子公司，導致後來財務大虧損。

▲夏普於2022年把日本堺工廠購回成為百分之百全資子公司，導致後來財務大虧損。

圖文／鏡週刊

鴻海創辦人郭台銘的親密戰友，前夏普會長對鴻海與他提告，追討逾10億元獎勵金，各界也好奇，為何戴正吳選在此時出手？關鍵原因正是「夏普」。

日本媒體報導，2021年2月原本夏普要出清所有的堺工廠股權，當時並未透露買家，相隔2週後，夏普又改口買家反悔取消，交易不了了之。

隔年2月，夏普卻宣布反過來，以換股方式用400億元日圓（新台幣84億元）的代價，買回堺工廠近8成股權，讓堺工廠成為夏普的全資子公司。持有堺工廠的大股東，是設籍在薩摩亞的『World Praise Limited』所持有。

當時夏普給外界的理由是，美中貿易戰後，堺工廠可供應北美市場，而戴正吳交棒前寫給員工的信上寫著：「堺工廠原本是夏普重要的子公司之一，以一個家庭來比喻，就像是家道中落，爸爸把一個小孩送出去當養子，等到家裡經濟狀況好轉，卻發現孩子有困難時，即使周遭的人再怎麼反對，爸爸也想伸出援手，把孩子找回來。」

但買回堺工廠的決定，卻讓夏普終結連續6年獲利的表現，2022財務年度大虧2,608億日圓（新台幣550億元），還拖累母公司鴻海，也讓挽救夏普於低谷的戴正吳臉面無光。

受到中國面板業殺價衝擊，夏普的面板事業陷入嚴重虧損。圖為堺工廠生產線。（達志影像）

▲受到中國面板業殺價衝擊，夏普的面板事業陷入嚴重虧損。圖為堺工廠生產線。（達志影像）

「戴桑（戴正吳）花了極大精神，重整夏普於危難之中，住員工宿舍，天天與日本員工一起打拚，讓虧損累累的夏普，變成賺錢公司，還重返東證一部，讓原本不看好他的日本媒體全都跌破眼鏡，但沒想到，一個重新買回堺工廠（十代面板廠）的決定，卻讓夏普陷入大虧地獄，讓原本想光榮退休的他，只能黯然下台。」熟悉戴正吳的業內人士對本刊說。

為不讓夏普成為鴻海的拖油瓶，劉揚偉親自出馬拆彈，花一年多的時間與幹部訪談，理出頭緒定調，決定讓夏普專注品牌，淡出非核心零組件業務，並關掉堺工廠，把工廠賣給日本軟銀與KDDI改建AI數據中心。

劉揚偉去年更進一步兼任夏普會長，同時間，夏普也在第四季由虧轉盈，正式走出低潮期。「看著自己一手拉拔的夏普再度跌倒，最後卻要晚輩劉揚偉幫忙收爛攤，此時的戴桑一定相當嘔，會想追討這筆獎勵金，替自己平反的意味濃厚。」熟悉戴正吳的前鴻海主管感嘆的說。


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