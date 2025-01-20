女子中流感後無法微笑！「面癱」病例暴增　病毒入侵顏面神經

▲中國爆發A流感冒。（圖／達志示意圖）



記者許力方／綜合報導

中國疾控中心表示，流感病毒確診率持續上升，其中99%以上都是甲流（A型流感），典型症狀包括發熱、咳嗽、全身痠痛、鼻塞、打噴嚏等，近日竟傳出南京有一名流感女病患經治療後，突然發現「面癱」，無法正常微笑，多地區也頻傳多起顏面神經炎患者是曾經感染過A流。

南京42歲的張姓女子日前出現發燒、咳嗽、全身痠痛等症狀，確診A流，經過治療病情已經逐漸好轉，但他卻發現自己左臉僵硬、無法正常微笑，甚至眼睛也難以完全閉合，伴隨耳後疼痛，就醫後被診斷為顏面神經麻痺（發炎）。

南京當地醫院神經科近期也接連出現多例顏面神經麻痺患者，病例大多在7至10天前感染過流感。具體症狀包括嘴角歪斜、眼睛閉合困難、大小眼等，部分患者還會出現舌前端味覺減退、喝水漏水或流口水。

▲流感後面癱病例暴增。（圖／翻攝小紅書）



陸媒報導，神經科醫師指出，流感病毒不僅會引起呼吸道症狀，還可能對神經系統造成影響，治療後多數面癱患者可以在7至10天內明顯好轉，若治療不及，可能造成面部歪斜、肌肉無力等後遺症。

A流是一種病毒引起的急性呼吸道傳染病，東部戰區空軍醫院神經內科副主任醫師焦冬生指出，這些病例都同樣表現出7至10天前染流感，好了以後出現面癱，主要都是口角歪斜、一側面部麻木，吃飯的時候會有食物殘留在面癱測的口腔裡，以及眼睛閉不合。

焦冬生進一步解釋，這一次A流的可能會出現侵犯面部神經的後續，因為A流的一些免疫原性可能跟顏面神經成分類似，當感染A流，自身免疫系統在清除病毒時，可能也會攻擊到顏面神經。發病早期會使用一周左右的激素治療主要是免疫調節劑，然後再使用營養神經藥物治療。